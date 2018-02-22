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Алан Дзагоев: хотелось бы победить "Црвену Звезду" более уверенно

Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев, ставший автором победного гола в ворота "Црвены Звезды", прокомментировал ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

— Двоякие впечатления. С одной стороны — выиграли, с другой — хотелось бы победить увереннее. Моменты для этого были, но чего-то в концовке не хватало. Будем дорабатывать.

— Все понимали, как примерно будет играть "Црвена Звезда". Насколько тяжело было вскрывать эту оборону? И насколько важно, что забили гол "в раздевалку"?

— Они играли очень плотно. Но когда мы грамотно перестраивались, появлялись зоны, куда можно было отдать пас игроку. Однако мы не всегда грамотно пользовались этими зонами.

— Есть предпочтения, кого хочешь увидеть в следующем раунде?

— Нет. На кого попадём — на того попадём.

ПФК ЦСКА
Теги: Дзагоев ЦСКА
Сегодня, 12:18
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№1 Написал: avnik море (Сегодня, 14:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это с другим судьей только возможно было. Этот гарантировал такую победу.


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