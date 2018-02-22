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"Матч ТВ" не будет транслировать игру "Локомотив" - "Спартак"

Телеканал "Матч ТВ" не будет транслировать матч 21-го тура РФПЛ "Локомотив" - "Спартак", передает "Чемпионат". Встреча состоится 4 марта.

На телеканале планируют показать "Зенит" – "Амкар" и "Краснодар" – "Ростов", которые пройдут 3 марта.
Сегодня, 12:26
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№31 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 14:13) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Kolpino2
Тебе же отвечу: а) смотри рейнтинг клубов, б) смотри телепрограмму и расписание игр. в) не верь гомососекам, которые к футболу не имеют никакого отношения.

А если адекватно?
а) суммарный рейтинг клубов в дерби явно в разы выше избиения Амкара
б) а что в программе? показывают два субботних матча подряд. Во время дерби будут показывать биатлон и КХЛ - явно рейтинги меньше, чем у дерби
в) я даже не знаком с ними, к счастью))) На Кавказе наверное быстрее единорога встретишь, чем гомосека. Сюда еще Европа свои щупальца не пустила
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№30 Написал: fd65 (Сегодня, 14:06) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
На %ую Народное Достояние вертело всех болельщиков.....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№29 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:02) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: alexpyat
Да уж... Ведь конечно матч Зенит-Амкар гораздо важнее для популяризации футбола в стране! Ведь главный матч тура, игра двух лидеров чемпионата - разве это может быть интересно? Разве, глядя на такой матч, дети захотят играть в футбол? То ли дело игра Кокорина против Амкара - один не может забить, другие не захотят отойти от своих ворот. Вот он национальный футбол. Нам не нужны игры, где сталкиваются креативные игроки, где есть накал дерби, где битва за чемпионство и столкновение двух самых креативных атакующих групп в чемпионате!
В общем огромное спасибо всем тем, кто раздает футбол по сопкам и p2p-каналам - кто не сможет попасть на стадион проведут благодаря им время за просмотром хорошей игры. А МатчТВ как был недопроектом, так и остался им...

ну, гомосячью ответь не буду, у него только голые жопы на уме, ничего больше. Ну, кто-то еще приплачивает, чтобы отдался.. Тебе же отвечу: а) смотри рейнтинг клубов, б) смотри телепрограмму и расписание игр. в) не верь гомососекам, которые к футболу не имеют никакого отношения.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№28 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 13:57) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Да уж... Ведь конечно матч Зенит-Амкар гораздо важнее для популяризации футбола в стране! Ведь главный матч тура, игра двух лидеров чемпионата - разве это может быть интересно? Разве, глядя на такой матч, дети захотят играть в футбол? То ли дело игра Кокорина против Амкара - один не может забить, другие не захотят отойти от своих ворот. Вот он национальный футбол. Нам не нужны игры, где сталкиваются креативные игроки, где есть накал дерби, где битва за чемпионство и столкновение двух самых креативных атакующих групп в чемпионате!
В общем огромное спасибо всем тем, кто раздает футбол по сопкам и p2p-каналам - кто не сможет попасть на стадион проведут благодаря им время за просмотром хорошей игры. А МатчТВ как был недопроектом, так и остался им...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№27 Написал: Правдоруб Казань - Санкт-Петербург (Сегодня, 13:56) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
Kolpino2,
Какие тебе доказательства нужны, убогий ? То что МАТЧ ТВ входит в холдинг Газпром-медиа... так это все знают. Что еще... Что еще и местное питерское ТВ бесплатно и без МАТЧа показывало чемпионат - или будешь утверждать, что питерские каналы у своего же босса Газпрома, будут выкупать права на трансляцию ? Так было всегда. Так-что, угомонись и не вешай народу лапшу на уши.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№26 Написал: oksva Спб (Сегодня, 13:52) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
Цитата: baden69
это просто БИЗНЕС!!! На платных каналах матч Зенит - Амкар и Краснодар - Ростов сколько посмотрит людей???? А теперь подумайте о том, какой куш можно заработать на трансляции по платному каналу матча "ЛОКОМОТИВ" - "СПАРТАК"!!!

Почему тогда МАТЧ ТВ показывает ВСЕ центральные матчи с участием Зенита? И не только центральные? Фальшивая у тебя логика.

Старина , спрошу тебя шёпотом , а ты знаешь , кто является владельцем Матч ТВ ? Вот...


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№25 Написал: Clover (Сегодня, 13:50) #
  • +2
  •  (4)

Фигня, зато дерьматч не покажет игру ЗеГниды в Кубке России - потому что это говно оттуда уже вылетело)))


--------------------
Болотный! Пошел наху...льк!!
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№24 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 13:41) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: baden69
это просто БИЗНЕС!!! На платных каналах матч Зенит - Амкар и Краснодар - Ростов сколько посмотрит людей???? А теперь подумайте о том, какой куш можно заработать на трансляции по платному каналу матча "ЛОКОМОТИВ" - "СПАРТАК"!!!

Почему тогда МАТЧ ТВ показывает ВСЕ центральные матчи с участием Зенита? И не только центральные? Фальшивая у тебя логика.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№23 Написал: oksva Спб (Сегодня, 13:40) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
зевая..а , что , кто то удивлён ? Я - ни сколько . Как пел незабвенный Владимир Семёнович - " жираф большой , ему видней .." Кому то на Матч ТВ интересно мнение болельщиков ? Закон курятника - " кто сидит в курятнике на нашесте выше - какает на головы тех , кто внизу " .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№22 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:40) #
  • -2
  •  (8)

Цитата: Правдоруб
Во-первых, МАТЧ ТВ только номинально государственный, поскольку спонсирует его Газпром, а сам канал входит в холдинг Газпром-медиа.. И всем адекватам понятно, что Миллер дал команду показывать свой "Зенит" ВСЕГДА, даже в матчах с аутсайдерами... ему все-равно, что думают на этот счет болельщики, вернее, ему ПЛЕВАТЬ. По остальным клубам, давно дали понять - кто башляет отмороженную бригаду Черданцева, или пресингует адм. ресурсом (как Гинер), того и хвалят на общедоступном.... хоть этот клоун и пытался все отрицать. Ну а во-вторых, уверен, что РЖДешники попросили не показывать по общедоступному ТВ матч со Спартаком, чтобы побольше заработать на его фанах, которые вынуждены будут идти на стадион... Это выгодно и платному каналу того же Газпрома НТВ+++ - кто не сумеет пойти на Локомотив, заплатит за трансляцию. Ну а Краснодар с Ростовом ныне, из-за эпатажного, любителя попиариться в инстаграмм, Карпина, которого крышует в столице некое влиятельное лицо, тоже будет центром внимания, насколько это позволит все тот же Миллер, пискливых и бесхребетных комментаторов (тоже влюбленных в Валеру) МАТЧа.

Хватит пистеть. Доказательства написанного в студию. Не то будешь фуфлыжником вроде Сибярячка, которого уже и сами болелы спама на чистую воду вывели.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№21 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 13:35) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Цитата: Алексей2010
Вот поэтому сопка и только сопка. Куй им, а не платные каналы.

Банить будут сопки по-чёрному. сложно будет найти трансляцию.

Краснодар - Реал U 19 банили жестко, а всё ж нашлась сопка.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№20 Написал: Clover (Сегодня, 13:34) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: Алексей2010
Будем искать.

Хе-хе, кули там искать)))


--------------------
Болотный! Пошел наху...льк!!
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№19 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 13:27) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Банить будут сопки по-чёрному. сложно будет найти трансляцию.

- А у вас есть такая же, только с перламутровыми пуговицами?
- Нет.
- Будем искать.


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010 [жалоба]
№18 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:26) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Кубань»
Общедоступная трансляция центрального матча тура? Матча, во многом определяющего дальнейшие расклады на Чемпионство.

- Не, не слышал.


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
№17 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:25) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Алексей2010
Вот поэтому сопка и только сопка. Куй им, а не платные каналы.

Банить будут сопки по-чёрному. сложно будет найти трансляцию.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№16 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 13:24) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Вот поэтому сопка и только сопка. Куй им, а не платные каналы.


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010 [жалоба]
№15 Написал: Правдоруб Казань - Санкт-Петербург (Сегодня, 13:24) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Рубин»
капля никотина,
Во-первых, МАТЧ ТВ только номинально государственный, поскольку спонсирует его Газпром, а сам канал входит в холдинг Газпром-медиа.. И всем адекватам понятно, что Миллер дал команду показывать свой "Зенит" ВСЕГДА, даже в матчах с аутсайдерами... ему все-равно, что думают на этот счет болельщики, вернее, ему ПЛЕВАТЬ. По остальным клубам, давно дали понять - кто башляет отмороженную бригаду Черданцева, или пресингует адм. ресурсом (как Гинер), того и хвалят на общедоступном.... хоть этот клоун и пытался все отрицать. Ну а во-вторых, уверен, что РЖДешники попросили не показывать по общедоступному ТВ матч со Спартаком, чтобы побольше заработать на его фанах, которые вынуждены будут идти на стадион... Это выгодно и платному каналу того же Газпрома НТВ+++ - кто не сумеет пойти на Локомотив, заплатит за трансляцию. Ну а Краснодар с Ростовом ныне, из-за эпатажного, любителя попиариться в инстаграмм, Карпина, которого крышует в столице некое влиятельное лицо, тоже будет центром внимания, насколько это позволит все тот же Миллер, пискливых и бесхребетных комментаторов (тоже влюбленных в Валеру) МАТЧа.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№14 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:23) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ничего личного- просто бизнес. На матче Амкар-Зенит ничего не заработаешь.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№13 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 13:20) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
конченную Зину, за счет бюджета (канал то - федеральный) насильно популяризируют за счет средств налогоплательщиков. А самый популярный клуб - наоборот


--------------------
Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013 [жалоба]
№12 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:13) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: baden69
А теперь подумайте о том, какой куш можно заработать на трансляции по платному каналу матча "ЛОКОМОТИВ" - "СПАРТАК"!!!


что за йад тут понаписан ?
какой может быть куш у МатчТв с ежемесячной подписки на НТВ+ ?

А вообще- задвинуть на общедоступную сетку мячепихание *зеня-амкар*- нужно быть гением маркетинга , несомненно..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№11 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 13:13) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
будет..просто не выгодно..Спартак-это команда!
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
№10 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:09) #
  • +11
  •  (21)

Цитата: baden69
Начинается срач, но лучше сначала подумать о том, что не Зенит в этом виноват, а это просто БИЗНЕС!!! На платных каналах матч Зенит - Амкар и Краснодар - Ростов сколько посмотрит людей???? А теперь подумайте о том, какой куш можно заработать на трансляции по платному каналу матча "ЛОКОМОТИВ" - "СПАРТАК"!!!
Так что нечего срач разводить! Каналы просто зарабатывают на вас бабки. а вы еще и сретесь между собой!

Какие мы же умные то,блеать - прям будто бы из Питера....

А можно сказать, что конченную Зину, за счет бюджета (канал то - федеральный) насильно популяризируют за счет средств налогоплательщиков. А самый популярный клуб - наоборот запихивают всеми правдами-неправдами на платные, то есть закрытые каналы.

Какой блеать бизнес у нас в стране на платном телевидении????Один смех, грех и клоунада
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№9 Написал: Игорь Севастополь (Сегодня, 13:04) #
  • +7
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Идиоты!Бомжи-Амкар конечно "супер игра"!
Регистрация: 4.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:02) #
  • 0
  •  (16)

Опа. а где покажут?

Clover,
а тебе-то, нетрадиционалу, не все равно?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№7 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 12:59) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Армяне, такие армяне.
Регистрация: 4.10.2009 [жалоба]
№6 Написал: safonas (Сегодня, 12:59) #
  • +5
  •  (7)
online

подумаешь, посмотрим через сопку


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№5 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 12:49) #
  • -10
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Видимо по каналу "Наш футбол" покажут...тут ничейка, еще лучше победа мясных нужна и нам (не к ночи сказано smile )
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№4 Написал: baden69 (Сегодня, 12:47) #
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Начинается срач, но лучше сначала подумать о том, что не Зенит в этом виноват, а это просто БИЗНЕС!!! На платных каналах матч Зенит - Амкар и Краснодар - Ростов сколько посмотрит людей???? А теперь подумайте о том, какой куш можно заработать на трансляции по платному каналу матча "ЛОКОМОТИВ" - "СПАРТАК"!!!
Так что нечего срач разводить! Каналы просто зарабатывают на вас бабки. а вы еще и сретесь между собой!
Регистрация: 31.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 12:39) #
  • +14
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Конечно...на куй он нужен....лучше керлинг мужикам показать .Су.ки
Регистрация: 25.01.2016 [жалоба]
№2 Написал: Apant1 (Сегодня, 12:29) #
  • +7
  •  (19)

Сосалогаз спонсор матч тв
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
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