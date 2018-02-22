Опрос:

Сможет ли "Зенит" пройти "Селтик"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Принят закон о безвизовом въезде в Россию болельщиков ЧМ-2018

Госдума приняла закон о безвизовом въезде болельщиков на территорию РФ по карте зрителя на время ЧМ-2018, передает "Р-Спорт".

Болельщики смогут въехать в Россию без виз в период, начиная за 10 дней до старта турнира и до последней игры, по карте зрителя, которую могут получить все обладатели билетов на матчи.
Сегодня, 12:51
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.