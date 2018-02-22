СМИ: Доменико Кришито летом перейдет в "Дженоа"

Капитан "Зенита" Доменико Кришито договорился о переходе в "Дженоа" в летнее трансферное окно, передает Football Italia со ссылкой на издание Il Secolo XIX.Сообщается, что итальянский защитник согласовал контракт с "Дженоа", его зарплата составит 1,2 миллиона евро в год. По завершению карьеры 31-летний футболист сможет остаться в тренерском штабе клуба.Кришито перейдет в "Дженоа" на правах свободного агента, так как летом заканчивается его контракт с "Зенитом".