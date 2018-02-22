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СМИ: Доменико Кришито летом перейдет в "Дженоа"

Капитан "Зенита" Доменико Кришито договорился о переходе в "Дженоа" в летнее трансферное окно, передает Football Italia со ссылкой на издание Il Secolo XIX.

Сообщается, что итальянский защитник согласовал контракт с "Дженоа", его зарплата составит 1,2 миллиона евро в год. По завершению карьеры 31-летний футболист сможет остаться в тренерском штабе клуба.

Кришито перейдет в "Дженоа" на правах свободного агента, так как летом заканчивается его контракт с "Зенитом".
Теги: Дженоа Кришито Зенит
Сегодня, 12:56
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17
(1)
№17 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 14:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: специалист
не понимаю я, такие варианты, как можно отпускать игрока сборной италии свободным агентом, неужели нельзя хоть за полгода до окончания контракта продать с выгодой для клуба................

Он же не раб,что бы его в Турцию продавать.Футболисты не рабы.Доменико много сделал для клуба и мы отпустим его достойно проводив.В этом и отличии от Спартака,где своих легенд поливают грязью.Удачи Доменико.Отличный игрок и парень.На мой взгляд лучший левый защитник в новейшей истории Зенита.

Цитата: Клим Климов
Денежек заработал, теперь можно и в нормальную команду свалить!!

Ну да.Не в ваш же Сраптак.С вашими игроками он и ср..ть не сядет рядом.Сраптак это позор Европы,лучше бы расформировались,чем страну позорить годами,ущербные.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№16 Написал: Clover (Сегодня, 14:03) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Black Fox
Сдается мне

...что Спартак продавал считаное количество игроков дешевле, чем купил, например на Бздюбе не потеряли ни копейки. И как всегда, занявшись попу-лизмом, ты выяснил, что нос у тебя - в дерьме, и вновь по уши окунувшись в трансферно-выгребную яму Зенытика, пытаясь перевести стрелки - тебе-то рассказал СПВ по ЗеГнид - ты выяснил, что стрелки не переводятся, а вы снова в дерьме


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Болотный! Пошел наху...льк!!
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№15 Написал: olegan кениг (Сегодня, 13:54) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
получили больше

Получили или выручили?
Регистрация: 19.03.2011 [жалоба]
№14 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 13:53) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Что же. его право. спасибо за всё Мимо


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Грустный болельщик спартака приходит в бар.
Бармен! пол литра водки!
так может быть сразу 0,7?
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№13 Написал: Black Fox (Сегодня, 13:48) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Clover
Не напомнишь, когда Спартак только на одном трансфере терял 20 лямов? Как на Векселе... Или

На вопрос мой ответь. Или не можешь? Сдается мне, что с одной только продажи Халка мы получили больше, чем Спартак за 20 лет со своих Мовсисянов и Кариок.


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№12 Написал: Clover (Сегодня, 13:46) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Black Fox
Сколько вы выручили с ваших последних продаж, не поделишься информацией?

Не напомнишь, когда Спартак только на одном трансфере терял 20 лямов? Как на Векселе... Или раз за разом выкидывал по 100 лям в одно окно, чтоб вылетать от втордива в КР и болтаться в 8 очках в ПЛ от лидера, получая подсрачники в говночашке от аутсайдера из микроскопической Ирландии, причем Северной? laughing


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Болотный! Пошел наху...льк!!
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№11 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:42) #
  • 0
  •  (2)

Clover,
Ошибаешься, фуфел гомосячий. Тебя раньше упоминали
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№10 Написал: Black Fox (Сегодня, 13:40) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Зениту плевать на то что игроки уходят бесплатно

Сколько вы выручили с ваших последних продаж, не поделишься информацией?


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№9 Написал: Clover (Сегодня, 13:31) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: Kolpino2
С каких это пор нетроадиционалы за футбол взялись?

С 2007 года, с самого сотворения мира, как голубые говорят... Понабрали паредАсов по объявлению - и прямо всей голубой сворой ринулись, даже в сортир затопленый не5 заходя, видно фаер на мозги давил. Не знаешь, чего они вдруг как с куя сорвались? Может там наводнение было - бачки затопило, вот стая крыс и ринулась, где почище да посуше?


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Болотный! Пошел наху...льк!!
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:31) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: специалист
не понимаю я, такие варианты, как можно отпускать игрока сборной италии свободным агентом, неужели нельзя хоть за полгода до окончания контракта продать с выгодой для клуба................


Он не игрок сборной Италии уже давно и когда был, то на скамейке на вторых ролях
Зениту плевать на то что игроки уходят бесплатно, клуп паразит пожирает халявные народные деньги Газпрома убивая несчастный российский футбол
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№7 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:29) #
  • +1
  •  (3)

Clover,
С каких это пор нетроадиционалы за футбол взялись? Вали, педрила, отсюда, вали, бесчленовый, вали. всеми своими ста якобы за Спартак никами вали. Придет время, тебя Сибярячка и тому подобных Пит булей отловят и яйца публично отрежут.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№6 Написал: Clover (Сегодня, 13:24) #
  • -6
  •  (6)

Цитата: Kolpino2
Все будет зависеть от Набиулина.

Будет держать за трусы и орать, вернись, любимый, все прощу? smile
Вот паредАсы...


--------------------
Болотный! Пошел наху...льк!!
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: liasport433 (Сегодня, 13:11) #
  • -1
  •  (9)
online

набиулин замена кришито, оздоев вообще никому не замена, заболотный дзюбе, супер стратегия клуба!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№4 Написал: Клим Климов (Сегодня, 13:09) #
  • -1
  •  (9)

Цитата: специалист
не понимаю я, такие варианты, как можно отпускать игрока сборной италии свободным агентом, неужели нельзя хоть за полгода до окончания контракта продать с выгодой для клуба................

вот если бы это были твои личные бабки, то да!! Тут же за весь банкет платят другие, т.е. все мы!!
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:05) #
  • -8
  •  (10)

Все будет зависеть от Набиулина.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№2 Написал: специалист дагестан (Сегодня, 13:05) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Анжи»
не понимаю я, такие варианты, как можно отпускать игрока сборной италии свободным агентом, неужели нельзя хоть за полгода до окончания контракта продать с выгодой для клуба................
Регистрация: 24.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: Клим Климов (Сегодня, 13:05) #
  • -1
  •  (15)

Денежек заработал, теперь можно и в нормальную команду свалить!!
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
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