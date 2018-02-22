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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Кто с армейцами? Три российских клуба решают свою судьбу в Лиге Европы
Вчера ЦСКА прорвался в следующий раунд второго по рангу еврокубка, а сегодня еще три представителя нашей державы будут стремиться не отстать от "армейцев". Rusfootball.info анализируют ситуации, в которых оказались "Спартак", "Зенит" и "Локо".
"Локомотив" (Москва, Россия) – "Ницца" (Франция)
Первый матч – 3:2
Москва. Стадион "Локомотив"
Начало встречи – 19:00 (мск)
Арбитр – Павел Краловец (Чехия)
Неделю назад мы рассуждали с вами о том, что "Ницца" – вполне подходящий соперник для нынешнего "Локо", поскольку ЮрПалыч сотворил команду с мощным характером, тогда как для подопечных Люсьена Фавра типичны резкие перепады настроения. И поединок на Лазурном берегу полностью подтвердил правильность этих мыслей: "орлята" начали за здравие, обеспечили себе хороший задел, однако дали слабину, а "железнодорожники", не сломавшись при 0:2, тут же нащупали эту трещину в состоянии соперника и расшатали конструкцию до почти полного падения.
Очевидно, что "красно-зеленые" подготовили себе просто-таки великолепный плацдарм для выхода в следующей раунд. Однако расслабляться им точно не стоит. Состав у "Ниццы" все так же остается очень неплохим, а Марио Балотелли при всех своих проблемах – крайне одаренный футболист, сильнее любого из исполнителей "Локомотива" (не в обиду им будет сказано). Если итальянец поймает кураж, он способен в одиночку обеспечить французскому клубу необходимый счет. Так что от "Локо" требуется столь же полная концентрация, как и в прошлый четверг.
Впрочем, уверен, что чего-чего, а переоценки своих сил Семин точно не допустит. С этим у мэтра нашего тренерского цеха все в порядке. Вместе с тем гостевые 3:2 вынуждают "Ниццу" играть достаточно открыто, а "машинисту" красно-зеленого "паровоза" только этого и надо – его нынешний коллектив заточен под скоростные атаки и забеги в свободные зоны. К тому же за прошедшую неделю форму должен был набрать Фарфан, а для него такая игра – родная и любимая стихия, спросите у Роберто Манчини.
Короче говоря, давайте без обиняков: если "Локомотив" не пройдет в 1/8 финала, это будет провалом. Москвичи просто обязаны воспользоваться тем перевесом, который они заработали на галльской земле.
Ориентировочные составы
"Локомотив": Гильерме, В. Денисов, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Фернандеш, И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Ари.
"Ницца": Бенитес, Марлон, Данте, Сарр, Бюрнер, Лис-Мелу, Менди, Сери, Тамез, Плеа, Балотелли.
Прогноз – 3:1
"Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) – "Селтик" (Глазго, Шотландия)
Первый матч – 0:1
Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург"
Начало встречи – 21:00 (мск)
Арбитр – Матеу Лаос (Испания)
Тревога – как по мне, это лучшее слово, которым можно описать ожидания от повторной встречи бронзового призера РФПЛ с чемпионом Шотландии. Гостевое поражение 0:1 само по себе не выглядит страшным, тем более что "Зенит" в текущем сезоне уже отыгрывался после аналогичной неудачи в противостоянии с отнюдь не слабым голландским "Утрехтом". Так что проблема не столько в счете, сколько в состоянии "сине-бело-голубых".
К матчу на "Селтик Парк" наш полпред оказался откровенно не готов, что было заметно на протяжении всего поединка. Питерцы не знали, как выходить из-под сверхагрессивного высокого прессинга "кельтов", регулярно допускали ошибки, проваливались в обороне и не могли организовать собственное наступление. Будь подопечные Брендана Роджерса помастеровитее, и все могло завершиться для команды Роберто Манчини значительно хуже.
При этом создается впечатление, что сам итальянец воспринимает происходящее… скажем так, не вполне адекватно. И об этом говорят не только его слова после схватки на Туманном Альбионе. В конце концов, сказать можно всякое. Однако же непосредственные тренерские решения апеннинского специалиста выглядят поистине странно. На сборах он активно наигрывал схему 4-4-2, но против "Селтика" зачем-то выставил 4-3-3, при которых Заболотный оказался абсолютно бесполезен для команды, а Кокорин опять зачах в позиции инсайда. То, что план Манчини не работает, стало ясно очень быстро, однако Роберто не торопился перестраивать игру и до конца встречи, по сути, так ничего и не придумал.
Все это выглядит угрожающе в свете того, как один из претендентов на пост наставника сборной Италии начал "плыть" в концовке первой части сезона. Нет никакой уверенности, что и сегодня он не допустит фатальных ошибок. И это при том, что в прошлый четверг глазвегианцы еще и перебегали "Зенит". Манчини никогда ранее не готовил свои команды во время длинных пауз, а потому вполне мог просчитаться. Вряд ли за семь дней физическая форма его подшефных сильно изменилась.
Петербуржцы однозначно превосходят "кельтов" классом. Но это превосходство необходимо превратить из потенциального в реальное на протяжении предстоящих девяноста, а, быть может, и ста двадцати минут. Все футболисты "Зенита" обязаны сыграть максимально сконцентрировано и на своем лучшем уровне, при этом нельзя позволить "Селтику" отдыхать и чувствовать себя комфортно на "Крестовском". Только непрерывное давление, которое заставит британцев нервничать и ошибаться, способно обеспечить нашим ребятам требуемый результат.
Ориентировочные составы
"Зенит": Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Краневиттер, Паредес, Кузяев, Полоз, Дриусси, Кокорин.
"Селтик": де Врис, Лустиг, Шимунович, Аер, Форрест, Браун, Нтшан, Тирни, Синклэйр, Макгрегор, Дембеле.
Прогноз – 1:1
"Атлетик" (Бильбао, Испания) – "Спартак" (Москва, Россия)
Первый матч – 3:1
Бильбао. Стадион "Сан-Мамес"
Начало встречи – 23:05 (мск)
Арбитр – Тобиас Штилер (Германия)
Да уж… У поклонников "народной команды" нынче, вероятно, ужасное настроение. Сначала полный и при этом неожиданный провал недельной давности, затем проход в следующий раунд злейшего врага, выбившего по дороге друзей "красно-белых", а сегодня вечером "Спартак", скорее всего, и сам покинет еврокубки. Только и остается фанам чемпиона России радоваться тому, что теперь подопечные Массимо Карреры смогут все силы отдать национальным первенству и Кубку.
Вы, наверное, скажете, что я забегаю вперед. Это правда. Но давайте смотреть правде в глаза: чтобы пробиться в 1/8-ю, победителям РФПЛ необходимо совершить большой спортивный подвиг, почти футбольное чудо.
Можно сколько угодно говорить о том, что в Тушино "Атлетик" поймал фарт, и у него залетело почти все, что могло. Это не так уж далеко от правды. Однако давайте вспомним, что после гола Луиса Адриано спартаковцы за оставшиеся полчаса не создали практически ни одного опасного момента. И как они собираются это делать в Стране Басков – непонятно.
Команда Хосе Анхеля Сиганды пребывает отнюдь не в лучшем состоянии, но обороняться она умеет. Имея такой солиднейший перевес, испанцы наверняка выстроят эшелонированную оборону, пробиться сквозь которую подшефным Карреры в их нынешней форме будет крайне затруднительно. При этом защита чемпионов России без Джикии выглядит, скажем помягче, не очень убедительно, а раскрываться придется с самого начала: три гола – это слишком много. Так что уже в первые двадцать минут стоит ждать молниеносных контрвыпадов хозяев , которые будут опасны даже без Адуриса, если он все-таки не сможет выйти на поле.
В общем, шансов разве что баран начхал. Ну или кот наплакал, если вам угодно. Скажу так: "Спартаку" нужно постараться выиграть первый тайм хотя бы со счетом 2:1 и вынудить басков ощутить привкус кошмара. Тогда можно будет ухватить за хвост птицу цвета ультрамарин. Однако для сего "красно-белым", скорее всего, понадобится солидная поддержка госпожи Фортуны.
Ориентировочные составы
"Атлетик": Эррерин, Лекуэ, Этчейта, Лопес, де Маркос, Рико, Итурраспе, Сусаета, Гарсия, Уильямс, Адурис.
"Спартак": Селихов, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Самодин, Промес, Зе Луиш, Луис Адриано.
Прогноз – 2:2
Фото: официальный сайт "Зенита", официальный сайт "Локомотива", официальный сайт "Спартака".
Сергей Янков, Rusfootball.info
"Локомотив" (Москва, Россия) – "Ницца" (Франция)
Первый матч – 3:2
Москва. Стадион "Локомотив"
Начало встречи – 19:00 (мск)
Арбитр – Павел Краловец (Чехия)
Неделю назад мы рассуждали с вами о том, что "Ницца" – вполне подходящий соперник для нынешнего "Локо", поскольку ЮрПалыч сотворил команду с мощным характером, тогда как для подопечных Люсьена Фавра типичны резкие перепады настроения. И поединок на Лазурном берегу полностью подтвердил правильность этих мыслей: "орлята" начали за здравие, обеспечили себе хороший задел, однако дали слабину, а "железнодорожники", не сломавшись при 0:2, тут же нащупали эту трещину в состоянии соперника и расшатали конструкцию до почти полного падения.
Очевидно, что "красно-зеленые" подготовили себе просто-таки великолепный плацдарм для выхода в следующей раунд. Однако расслабляться им точно не стоит. Состав у "Ниццы" все так же остается очень неплохим, а Марио Балотелли при всех своих проблемах – крайне одаренный футболист, сильнее любого из исполнителей "Локомотива" (не в обиду им будет сказано). Если итальянец поймает кураж, он способен в одиночку обеспечить французскому клубу необходимый счет. Так что от "Локо" требуется столь же полная концентрация, как и в прошлый четверг.
Впрочем, уверен, что чего-чего, а переоценки своих сил Семин точно не допустит. С этим у мэтра нашего тренерского цеха все в порядке. Вместе с тем гостевые 3:2 вынуждают "Ниццу" играть достаточно открыто, а "машинисту" красно-зеленого "паровоза" только этого и надо – его нынешний коллектив заточен под скоростные атаки и забеги в свободные зоны. К тому же за прошедшую неделю форму должен был набрать Фарфан, а для него такая игра – родная и любимая стихия, спросите у Роберто Манчини.
Короче говоря, давайте без обиняков: если "Локомотив" не пройдет в 1/8 финала, это будет провалом. Москвичи просто обязаны воспользоваться тем перевесом, который они заработали на галльской земле.
Ориентировочные составы
"Локомотив": Гильерме, В. Денисов, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Фернандеш, И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Ари.
"Ницца": Бенитес, Марлон, Данте, Сарр, Бюрнер, Лис-Мелу, Менди, Сери, Тамез, Плеа, Балотелли.
Прогноз – 3:1
"Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) – "Селтик" (Глазго, Шотландия)
Первый матч – 0:1
Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург"
Начало встречи – 21:00 (мск)
Арбитр – Матеу Лаос (Испания)
Тревога – как по мне, это лучшее слово, которым можно описать ожидания от повторной встречи бронзового призера РФПЛ с чемпионом Шотландии. Гостевое поражение 0:1 само по себе не выглядит страшным, тем более что "Зенит" в текущем сезоне уже отыгрывался после аналогичной неудачи в противостоянии с отнюдь не слабым голландским "Утрехтом". Так что проблема не столько в счете, сколько в состоянии "сине-бело-голубых".
К матчу на "Селтик Парк" наш полпред оказался откровенно не готов, что было заметно на протяжении всего поединка. Питерцы не знали, как выходить из-под сверхагрессивного высокого прессинга "кельтов", регулярно допускали ошибки, проваливались в обороне и не могли организовать собственное наступление. Будь подопечные Брендана Роджерса помастеровитее, и все могло завершиться для команды Роберто Манчини значительно хуже.
При этом создается впечатление, что сам итальянец воспринимает происходящее… скажем так, не вполне адекватно. И об этом говорят не только его слова после схватки на Туманном Альбионе. В конце концов, сказать можно всякое. Однако же непосредственные тренерские решения апеннинского специалиста выглядят поистине странно. На сборах он активно наигрывал схему 4-4-2, но против "Селтика" зачем-то выставил 4-3-3, при которых Заболотный оказался абсолютно бесполезен для команды, а Кокорин опять зачах в позиции инсайда. То, что план Манчини не работает, стало ясно очень быстро, однако Роберто не торопился перестраивать игру и до конца встречи, по сути, так ничего и не придумал.
Все это выглядит угрожающе в свете того, как один из претендентов на пост наставника сборной Италии начал "плыть" в концовке первой части сезона. Нет никакой уверенности, что и сегодня он не допустит фатальных ошибок. И это при том, что в прошлый четверг глазвегианцы еще и перебегали "Зенит". Манчини никогда ранее не готовил свои команды во время длинных пауз, а потому вполне мог просчитаться. Вряд ли за семь дней физическая форма его подшефных сильно изменилась.
Петербуржцы однозначно превосходят "кельтов" классом. Но это превосходство необходимо превратить из потенциального в реальное на протяжении предстоящих девяноста, а, быть может, и ста двадцати минут. Все футболисты "Зенита" обязаны сыграть максимально сконцентрировано и на своем лучшем уровне, при этом нельзя позволить "Селтику" отдыхать и чувствовать себя комфортно на "Крестовском". Только непрерывное давление, которое заставит британцев нервничать и ошибаться, способно обеспечить нашим ребятам требуемый результат.
Ориентировочные составы
"Зенит": Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Краневиттер, Паредес, Кузяев, Полоз, Дриусси, Кокорин.
"Селтик": де Врис, Лустиг, Шимунович, Аер, Форрест, Браун, Нтшан, Тирни, Синклэйр, Макгрегор, Дембеле.
Прогноз – 1:1
"Атлетик" (Бильбао, Испания) – "Спартак" (Москва, Россия)
Первый матч – 3:1
Бильбао. Стадион "Сан-Мамес"
Начало встречи – 23:05 (мск)
Арбитр – Тобиас Штилер (Германия)
Да уж… У поклонников "народной команды" нынче, вероятно, ужасное настроение. Сначала полный и при этом неожиданный провал недельной давности, затем проход в следующий раунд злейшего врага, выбившего по дороге друзей "красно-белых", а сегодня вечером "Спартак", скорее всего, и сам покинет еврокубки. Только и остается фанам чемпиона России радоваться тому, что теперь подопечные Массимо Карреры смогут все силы отдать национальным первенству и Кубку.
Вы, наверное, скажете, что я забегаю вперед. Это правда. Но давайте смотреть правде в глаза: чтобы пробиться в 1/8-ю, победителям РФПЛ необходимо совершить большой спортивный подвиг, почти футбольное чудо.
Можно сколько угодно говорить о том, что в Тушино "Атлетик" поймал фарт, и у него залетело почти все, что могло. Это не так уж далеко от правды. Однако давайте вспомним, что после гола Луиса Адриано спартаковцы за оставшиеся полчаса не создали практически ни одного опасного момента. И как они собираются это делать в Стране Басков – непонятно.
Команда Хосе Анхеля Сиганды пребывает отнюдь не в лучшем состоянии, но обороняться она умеет. Имея такой солиднейший перевес, испанцы наверняка выстроят эшелонированную оборону, пробиться сквозь которую подшефным Карреры в их нынешней форме будет крайне затруднительно. При этом защита чемпионов России без Джикии выглядит, скажем помягче, не очень убедительно, а раскрываться придется с самого начала: три гола – это слишком много. Так что уже в первые двадцать минут стоит ждать молниеносных контрвыпадов хозяев , которые будут опасны даже без Адуриса, если он все-таки не сможет выйти на поле.
В общем, шансов разве что баран начхал. Ну или кот наплакал, если вам угодно. Скажу так: "Спартаку" нужно постараться выиграть первый тайм хотя бы со счетом 2:1 и вынудить басков ощутить привкус кошмара. Тогда можно будет ухватить за хвост птицу цвета ультрамарин. Однако для сего "красно-белым", скорее всего, понадобится солидная поддержка госпожи Фортуны.
Ориентировочные составы
"Атлетик": Эррерин, Лекуэ, Этчейта, Лопес, де Маркос, Рико, Итурраспе, Сусаета, Гарсия, Уильямс, Адурис.
"Спартак": Селихов, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Самодин, Промес, Зе Луиш, Луис Адриано.
Прогноз – 2:2
Фото: официальный сайт "Зенита", официальный сайт "Локомотива", официальный сайт "Спартака".
Сергей Янков, Rusfootball.info
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