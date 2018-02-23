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Оценки матча "Зенит" - "Селтик"

"Зенит" разгромил шотландский "Селтик" и прошел в 1/8 Лиги Европы вслед за ЦСКА и "Локомотивом". Rusfootball.info оценил действия футболистов питерского клуба.









Андрей Лунев 3.5 Российский голкипер получил хоть какую-то работу только во втором тайме. Все удары были не особо опасные, но Андрей ошибок не допускал.

Бранислав Иванович 4.5 Сербский защитник здорово заменил Игоря Смольникова на правом фланге. Атакующие полузащитники практически не лезли через его зону. В атаке Иванович отметился голом на угловом, а в концовке сделал отличный пас на Кокорина, который завершился голом.

Миха Мевля 3.5 Центральным защитникам досталось не так много работы по ходу всей встречи. Опорная зона потрудилась очень хорошо, поэтому защитникам приходилось только подчищат в случае небольших помарок.
Эммануэль Маммана 3.5 На Мамману выпала еще меньшая нагрузка, чем на Мевлю. Аргентинец в нужное время включался в подстраховку. В концовке встречи не позволил Синклейру нанести удар с близкого расстояния.

Доменико Кришито 4.0 «Селтик» бросил большие силы на атаку через фланг Кришито. Итальянец довольно достойно справился с нагрузкой и выдал самое большое количество отборов. Из минусов можно только отметить количество брака в передачах.

Леандро Передес 4.5 Аргентинец выжигал на высоком уровне центр поля и раздавал радиоуправляемые передачи. Большинство из них могли завершиться голами, но подвела реализация. Передес выдал отличную эффективность по точности передач, хотя большинство из них были диагональными. Стоит отметить и голевую передачу на Ивановича.

Далер Кузяев 4.0 В начале матча Далер ошибался позиционно, но после перестановок от Манчини, Далер значительно прибавил в игре. Сначала выдал шикарный удар, а затем неоднократно проникал по флангам и простреливал в штрафную.

Марио Кранвиттер 3.5 Марио, пожалуй, был менее заметен, чем два его партнера по центру поля, но от этого в эффективности им нисколько не проигрывал. Со своей задачей в помощи Передесу справился.

Эмилиано Ригони 3.0 Аргентинец дважды неудачно пробил по воротам, но, в целом, остроты от атакующего полузащитника было не так много. Кроме того, Ригони часто ошибался в передачах.

Александр Кокорин 4.0 Александр в этом матче умело открывался на свободные позиции. Не реализовал несколько опасных моментов. В конце матча Александр воспользовался своим третьим шансом и замкнул передачу Ивановича.

Антон Заболотный 3.5 Антон сделал очень много черновой работы. Собирал на себе защитников, выиграл 12 верховых единоборств. Не всегда удачно пасовал. Нужно отметить и помощь команде в обороне. Нападающий был в этом плане эффективен. Но у чужих ворот остроты от Заболотного пока мало.

Александр Ерохин, Себастьян Дриусси, Игорь Смольников б/о Три футболиста получили небольшой отрезок времени. Игроки никак существенно не повлияли на ход матча. Лишь Дриусси умудрился привезти атаку на свои ворота.

Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Теги: Зенит Селтик
Сегодня, 00:17
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№4 Написал: Didi Питер (Сегодня, 01:25) #
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Эмилиано Ригони 3.0 Аргентинец дважды неудачно пробил по воротам, но, в целом, остроты от атакующего полузащитника было не так много.

Ага, не много. Только сыграл СУЩЕСТВЕННУЮ роль в голевой атаке 3:0 (правда, там все по делу сыграли - красиво скомбинировали).
Регистрация: 6.12.2008 [жалоба]
№3 Написал: Седой Россия (Сегодня, 01:10) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Для 3-0 низковаты оценки


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№2 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 00:33) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Skyline
Марио Кранвиттер

вы по объявлению набираете? он МАТИАС!!!

Марио идет грабить банк!(с)
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:25) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Марио Кранвиттер

вы по объявлению набираете? он МАТИАС!!!


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Грустный болельщик спартака приходит в бар.
Бармен! пол литра водки!
так может быть сразу 0,7?
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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