Поль Погба может летом покинуть "Манчестер Юнайтед"

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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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01:54
Андрей Червиченко: видимо, это то, на что сегодня "Спартак" способен. У них был самый проходимый соперник (9)
Андрей Червиченко: видимо, это то, на что сегодня "Спартак" способен. У них был самый проходимый соперник (9)
00:17
Оценки матча "Зенит" - "Селтик" (4)
Оценки матча "Зенит" - "Селтик" (4)
Вчера, 23:49
Далер Кузяев: как получился такой удар? Не знаю (видео) (3)
Далер Кузяев: как получился такой удар? Не знаю (видео) (3)
Вчера, 23:39
Антон Заболотный: конечно, я способен на большее, надо раскрывать потенциал (видео) (5)
Антон Заболотный: конечно, я способен на большее, надо раскрывать потенциал (видео) (5)
Вчера, 23:03
"Лацио", "Спортинг", киевское "Динамо" и "Виктория" прошли в 1/8 финала Лиги Европы (3)
"Лацио", "Спортинг", киевское "Динамо" и "Виктория" прошли в 1/8 финала Лиги Европы (3)
Вчера, 23:01
Главный тренер "Ниццы": у "Локомотива" есть несколько игроков, которых взял бы к себе в команду (3)
Главный тренер "Ниццы": у "Локомотива" есть несколько игроков, которых взял бы к себе в команду (3)
Вчера, 22:52
"Зенит" разгромил "Селтик" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы (74)
"Зенит" разгромил "Селтик" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы (74)
Вчера, 22:30
"Локомотив" – "Ницца": фотоотчет встречи
"Локомотив" – "Ницца": фотоотчет встречи
Вчера, 22:22
Неманья Пейчинович: сегодня буду болеть за "Спартак" (видео) (7)
Неманья Пейчинович: сегодня буду болеть за "Спартак" (видео) (7)
Вчера, 22:16
Ариц Адурис остался в запасе "Атлетика" на матч со "Спартаком" (1)
Ариц Адурис остался в запасе "Атлетика" на матч со "Спартаком" (1)
Вчера, 22:14
Юрий Семин: перед матчем сказал игрокам: "Вы многого добились, раз 20 тысяч людей приходят посмотреть на вас в мороз" (6)
Юрий Семин: перед матчем сказал игрокам: "Вы многого добились, раз 20 тысяч людей приходят посмотреть на вас в мороз" (6)
Вчера, 22:04
Артем Ребров, Илья Кутепов и Фернандо остались в запасе "Спартака" на игру с "Атлетиком" (20)
Артем Ребров, Илья Кутепов и Фернандо остались в запасе "Спартака" на игру с "Атлетиком" (20)
Вчера, 21:51
Люсьен Фавр: нам не хватило реализации моментов
Люсьен Фавр: нам не хватило реализации моментов
Вчера, 21:43
Игорь Чугайнов: "Боруссия" и "Арсенал"? Если "Локомотив" будет готов на таком же уровне, он сможет и с такими клубами побороться (3)
Игорь Чугайнов: "Боруссия" и "Арсенал"? Если "Локомотив" будет готов на таком же уровне, он сможет и с такими клубами побороться (3)
Вчера, 21:22
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Александр Сапета подписал контракт с "Ростовом" (4)
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УЕФА поздравил Бранислава Ивановича с 34-летием (2)
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У нас всё nice. "Локомотив" справился с "Ниццей" (2)
У нас всё nice. "Локомотив" справился с "Ниццей" (2)
Вчера, 20:55
"Локомотив" обыграл "Ниццу" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы (44)
"Локомотив" обыграл "Ниццу" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы (44)
Вчера, 20:34
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Власти Киева отказались выделить около 750 тысяч евро на проведение финала Лиги чемпионов (3)
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Игорь Лебедев: во главе "Матч ТВ" поставили девочку, не разбирающуюся в спорте, и вот результат (13)
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"Тосно" включил в заявку на сезон нападающего Павла Погребняка (3)
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Александр Шпрыгин: русские и аргентинцы планируют избиение англичан? Вишенка желтой прессы (1)
Александр Шпрыгин: русские и аргентинцы планируют избиение англичан? Вишенка желтой прессы (1)
Поль Погба может летом покинуть "Манчестер Юнайтед"
Известный агент Мино Райола, который представляет интересы полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, работает над трансфером своего клиента, информирует Sports Illustrated.
Не исключено, что в летнее трансферное окно француз покинет клуб. Отметим, что в последнее время футболист потерял место в стартовом составе "МЮ".
Не исключено, что в летнее трансферное окно француз покинет клуб. Отметим, что в последнее время футболист потерял место в стартовом составе "МЮ".
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