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Поль Погба может летом покинуть "Манчестер Юнайтед"

Известный агент Мино Райола, который представляет интересы полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, работает над трансфером своего клиента, информирует Sports Illustrated.

Не исключено, что в летнее трансферное окно француз покинет клуб. Отметим, что в последнее время футболист потерял место в стартовом составе "МЮ".
Теги: Манчестер Юнайтед Погба
Сегодня, 00:19
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