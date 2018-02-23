Поль Погба может летом покинуть "Манчестер Юнайтед"

Известный агент Мино Райола, который представляет интересы полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, работает над трансфером своего клиента, информирует Sports Illustrated.Не исключено, что в летнее трансферное окно француз покинет клуб. Отметим, что в последнее время футболист потерял место в стартовом составе "МЮ".