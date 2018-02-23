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Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы.

Помимо российских ЦСКА, "Локомотива" и "Зенита" в эту стадию вышли "Арсенал" (Англия), "Атлетико", "Атлетик" (оба - Испания), "Лейпциг", "Боруссия" Д (оба - Германия), "Лацио", "Милан" (оба - Италия), "Лион", "Марсель" (Франция), "Динамо" К (Украина), "Спортинг" (Португалия), "Виктория" П (Чехия), "Зальцбург" (Австрия).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля в Ньоне.
Теги: ЦСКА Зенит Локомотив
Сегодня, 01:09
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25
(1)
№25 Написал: Manchester United (Сегодня, 02:21) #
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online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: dryhnozaurus
ах, вас же засудили бедняжек в последнем матче с нами, да только в пользу бедных эти ваши сопли, привыкли за счет левых пендалей и удалений побеждать))

где я тут хоть слово про это сказал что Спартак засудили в матче с вами?Это ваше девичье дело плакаться и ссылаться на судейство

Цитата: dryhnozaurus
Кстати, ты что-то там вякал по поводу чьих-то веток? Тогда брысь отсюда. Тут уже про 1/8 пишут

где я такое говорил?Я сторонник другой вашей теории,что это мясной сайт,поэтому это брысь отсюда,либо сопи в две дырочки)
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№24 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 02:13) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Manchester United
Цитата: dryhnozaurus
ну что ты свинка, а нифига не болела Манчестера - это понятно. Но нормальные люди знают кто забил в СК победный гол, и сколько он отыграл после удаления. Но ты, как тупейший сектант - безусловно про это ничего не знаешь. И, да, тако

ах да вас же засудили бедняжек,да только в пользу бедных эти ваши сопли и мыло,привыкли за счет левых удалений побеждать))

ах, вас же засудили бедняжек в последнем матче с нами, да только в пользу бедных эти ваши сопли, привыкли за счет левых пендалей и удалений побеждать))
Кстати, ты что-то там вякал по поводу чьих-то веток? Тогда брысь отсюда. Тут уже про 1/8 пишут
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№23 Написал: Manchester United (Сегодня, 02:07) #
  • -2
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online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: dryhnozaurus
ну что ты свинка, а нифига не болела Манчестера - это понятно. Но нормальные люди знают кто забил в СК победный гол, и сколько он отыграл после удаления. Но ты, как тупейший сектант - безусловно про это ничего не знаешь. И, да, тако

ах да вас же засудили бедняжек,да только в пользу бедных эти ваши сопли и мыло,привыкли за счет левых удалений побеждать))
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№22 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 02:03) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Manchester United
Цитата: dryhnozaurus
наверняка уработать самых наглых жабоедов?

на дурака все время не проедешь)
Цитата: dryhnozaurus
Ты не расстраивайся, вам еще до осени теперь ждать.

это ты не расстраивайся после Суперкубка))

ну что ты свинка, а нифига не болела Манчестера - это понятно. Но нормальные люди знают кто забил в СК победный гол, и сколько он отыграл после удаления. Но ты, как тупейший сектант - безусловно про это ничего не знаешь. И, да, такой тупой глор как ты должен понимать одну вещь - единственные кто не прошли - это вы.
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№21 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:59) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: dryhnozaurus
наверняка уработать самых наглых жабоедов?

на дурака все время не проедешь)
Цитата: dryhnozaurus
Ты не расстраивайся, вам еще до осени теперь ждать.

это ты не расстраивайся после Суперкубка))
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№20 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 01:52) #
  • -1
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Юлий Цезарь
11.6 уже у России-вроде как рекорд. А если бы еще и Краснодар не вылетел.

ну, такими темпами будем бороться за четверку и в ней скоро) а так лимит - зло)

Цитата: Manchester United
Цитата: dryhnozaurus
Вот Локо должен на Марсель попасть, опосля Ниццы-то)

лучше на Лион,чтоб наверняка

наверняка уработать самых наглых жабоедов? Тех Реал урабатывает. Ты не расстраивайся, вам еще до осени теперь ждать.
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№19 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:50) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: dryhnozaurus
Вот Локо должен на Марсель попасть, опосля Ниццы-то)

лучше на Лион,чтоб наверняка
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№18 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 01:49) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Юлий Цезарь
нам как самым фартож0пым либо спортинг либо плзень smirk

Плезень не советую, они вязкие и упертые. Спортинг - вариант. Вот Локо должен на Марсель попасть, опосля Ниццы-то) А ЦСКА даже не знаю, ткну пальцем в небо - либо Арсенал либо Лацио.
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№17 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:46) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Юлий Цезарь
нам как самым фартож0пым либо спортинг либо плзень

Да хватит уже везухи, Арсенал или любой другой клуб smile
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№16 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:46) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Юлий Цезарь
нам как самым фартож0пым либо спортинг либо плзень

а Атлетико или Лейпциг не хочешь?
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№15 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 01:30) #
  • 0
  •  (2)

нам как самым фартож0пым либо спортинг либо плзень smirk
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№14 Написал: нетрал (Сегодня, 01:27) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fartovij
Зенит - Атлетик Б
ЦСКА - Марсель
Локомотив - Спортинг

Посмотрим, что из этого сбудется

вместо бильбао ..надо кого то из немцев! давненько с ними не играли...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№13 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 01:25) #
  • +3
  •  (5)

11.6 уже у России-вроде как рекорд. А если бы еще и Краснодар не вылетел.
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№12 Написал: Дарко Панчев N (Сегодня, 01:25) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: Black Fox
не хочу да и не дадут раньше финала

Сегодняшнее Динамо К и до четвертьфинала не дойдет...
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№11 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:22) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Дарко Панчев
Хоти Динамо Киев,

не хочу уебков да и не дадут раньше финала


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№10 Написал: fartovij Иваново (Сегодня, 01:22) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Анжи»
Зенит - Атлетик Б
ЦСКА - Марсель
Локомотив - Спортинг

Посмотрим, что из этого сбудется


--------------------
Анжи
Арсенал
Реал
Регистрация: 29.01.2013 [жалоба]
№9 Написал: Дарко Панчев N (Сегодня, 01:20) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: Black Fox
хочу Милан

Хоти Динамо Киев, Зенит его порвет. Это, между прочим, любимый клуб владельца Спартака.
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№8 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 01:19) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Zamba
Лейпциг, Виктория П, Зальцбург смогли, а 120какая то команда уефа увы-с

Лейпциг?) Ты чемп Германии смотришь хоть иногда?)
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№7 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:18) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
хочу Милан


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№6 Написал: Дарко Панчев N (Сегодня, 01:17) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: SPV
Зине Арсен,цкг = сраный Милан

А они мечтают играть с Атлетик Бильбао!))
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 01:17) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Лейпциг, Виктория П, Зальцбург смогли, а 120какая то команда уефа увы-с
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№4 Написал: Ghostbuster (Сегодня, 01:16) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
SPV,
шпартальке - тунца длинного smile
Регистрация: 19.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:14) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
smile Зине Арсен,цкг = сраный Милан
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№2 Написал: diman_spb Сантк-Петербруг (Сегодня, 01:14) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Спартак отличился. А так молодцы все!!!
Регистрация: 2.10.2011 [жалоба]
№1 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 01:11) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Факел»
Наших больше всех


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
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