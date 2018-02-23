Новости партнеров

Андрей Червиченко: видимо, это то, на что сегодня "Спартак" способен. У них был самый проходимый соперник

Андрей Червиченко: видимо, это то, на что сегодня "Спартак" способен. У них был самый проходимый соперник Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги ответной игры "красно-белых" в 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (2:1).

- О матче:

Игра была неплохой в исполнении "Спартака". Даже когда испанцы сравняли счёт, спартаковцы всё равно упорно лезли, бились, чуть-чуть не дожали. "Спартак", на мой взгляд, сегодня выглядел достойно. Этот "Спартак" был собранным и сконцентрированным, тогда как "Спартак" образца первой встречи был каким-то растерянным, как боксёр после удара в бровь. А сегодня мы увидели ершистую, неудобную и даже немного злую команду, и именно так она и должна была сыграть на выезде, когда казалось, что уже всё потеряно. "Красно-белые" грамотно сыграли против "Атлетика", смотрелись хорошо, но немного не повезло. Если бы москвичи перевели матч в дополнительное время - хозяева поля вряд ли бы выиграли.

- О выходе трёх российских клубов в 1/8 финала турнира, но невыходе "Спартака":

Сложно это объяснить. На мой взгляд, у "Спартака" был самый проходимый соперник. Что "Селтик", что "Црвена Звезда", что "Ницца" были посильнее испанцев. Видимо, это то, на что сегодня "Спартак" способен. Хотя, в этом и есть "Спартак" Карреры: то горы, то море. Команда может выдать феерию, а потом получить 3-5 голов непонятно почему, непонятно от кого. Как звёзды сходятся - так и получается. В Москве получили три, в Бильбао настроились и выиграли. "Спартак" лихорадит и кидает из стороны в сторону, даже в чемпионский год было нечто похожее.

- О шансах "Спартака" в чемпионате России и Кубке России:

Я бы был реалистом и говорил о том, что "Спартак" претендует только на победу в Кубке. Скорее всего, именно этот турнир спартаковцы и выиграют, потому что не выиграть его, учитывая оставшиеся в Кубке команды, будет просто позорно. Там некому останавливать "Спартак".

А в чемпионате и отрыв большой, и "Зенит" сегодня выглядит предпочтительнее, поэтому, думаю, конкурировать с "Локомотивом" будут питерцы. Да и ЦСКА с "Краснодаром" вряд ли останутся в стороне от борьбы за попадание в Лигу чемпионов. Не думаю, что конкуренты благородно уступят место в тройке "Спартаку". Чемпионство - это только мечты спартаковских болельщиков, а реальность, мне кажется, очень далека.

- Об игре Кутепова на фоне серьёзных травм Джикии и Васина перед ЧМ-2018:

Вообще мне нравилась игра этого парня. Мне не нравится пристальное внимание и критика, перерастающая в травлю молодого игрока со стороны представителей СМИ. На мой взгляд, молодых нужно поддерживать, выдавать им авансы. Матчи провальные бывают, но он сыграл не хуже Боккетти. У нас уже бывало, когда идущего в гору футболиста за одну ошибку начинают сильно критиковать, и на его психологию это не влияет положительным образом. Думаю, было бы правильно журналистам и остальным дать ребятам психологически разгрузиться, подготовиться к ЧМ-2018, а не рвать на части за каждый небольшой промах. Это молодые ребята, которые только становятся звёздами, и если им говорить, что они идиоты - человек на самом деле может так про себя подумать. Мне кажется, нужно больше доверять и хвалить, особенно тех, на кого мы рассчитываем на ЧМ-2018.
Теги: Червиченко Спартак Атлетик
Сегодня, 01:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
9
(2)
№9 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 02:18) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: SPV
Вылезло жидкое дерьмо

Ай-ай-ай... Что такое? Великий Спартак не обыграл 13-ю команду Ла Лиги, да?)) Ну так нафиг вам говночашка-то?)) 100 лет жили без неё, ещё столько же проживёте joy joy joy
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№8 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 02:16) #
  • -1
  •  (1)
online

порадовал Червь, нам даже место в тройке не предсказал, stuck_out_tongue


--------------------
в финале супер кубка сойдутся Спартак и Локомотив
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№7 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 02:08) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Цитата: Black Fox
Ты всегда комментируешь свое появление?

Ты способен хоть что либо комментировать?

Чувак ты конченный, он уже прокомментировал
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№6 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 02:06) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Ты всегда комментируешь свое появление?

Ты способен хоть что либо комментировать?
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№5 Написал: Manchester United (Сегодня, 02:02) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Black Fox
гвк

на что?там как у латыша sweat_smile
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: Black Fox (Сегодня, 02:01) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manchester United
амые проходимые будут у бомжеконей

гвк


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№3 Написал: Manchester United (Сегодня, 02:00) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«МЮ»
самые проходимые будут у бомжеконей
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:59) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Вылезло жидкое дерьмо

Ты всегда комментируешь свое появление?


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№1 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:57) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Вылезло жидкое дерьмо
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.