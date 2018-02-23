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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Червиченко: видимо, это то, на что сегодня "Спартак" способен. У них был самый проходимый соперник
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги ответной игры "красно-белых" в 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (2:1).
- О матче:
Игра была неплохой в исполнении "Спартака". Даже когда испанцы сравняли счёт, спартаковцы всё равно упорно лезли, бились, чуть-чуть не дожали. "Спартак", на мой взгляд, сегодня выглядел достойно. Этот "Спартак" был собранным и сконцентрированным, тогда как "Спартак" образца первой встречи был каким-то растерянным, как боксёр после удара в бровь. А сегодня мы увидели ершистую, неудобную и даже немного злую команду, и именно так она и должна была сыграть на выезде, когда казалось, что уже всё потеряно. "Красно-белые" грамотно сыграли против "Атлетика", смотрелись хорошо, но немного не повезло. Если бы москвичи перевели матч в дополнительное время - хозяева поля вряд ли бы выиграли.
- О выходе трёх российских клубов в 1/8 финала турнира, но невыходе "Спартака":
Сложно это объяснить. На мой взгляд, у "Спартака" был самый проходимый соперник. Что "Селтик", что "Црвена Звезда", что "Ницца" были посильнее испанцев. Видимо, это то, на что сегодня "Спартак" способен. Хотя, в этом и есть "Спартак" Карреры: то горы, то море. Команда может выдать феерию, а потом получить 3-5 голов непонятно почему, непонятно от кого. Как звёзды сходятся - так и получается. В Москве получили три, в Бильбао настроились и выиграли. "Спартак" лихорадит и кидает из стороны в сторону, даже в чемпионский год было нечто похожее.
- О шансах "Спартака" в чемпионате России и Кубке России:
Я бы был реалистом и говорил о том, что "Спартак" претендует только на победу в Кубке. Скорее всего, именно этот турнир спартаковцы и выиграют, потому что не выиграть его, учитывая оставшиеся в Кубке команды, будет просто позорно. Там некому останавливать "Спартак".
А в чемпионате и отрыв большой, и "Зенит" сегодня выглядит предпочтительнее, поэтому, думаю, конкурировать с "Локомотивом" будут питерцы. Да и ЦСКА с "Краснодаром" вряд ли останутся в стороне от борьбы за попадание в Лигу чемпионов. Не думаю, что конкуренты благородно уступят место в тройке "Спартаку". Чемпионство - это только мечты спартаковских болельщиков, а реальность, мне кажется, очень далека.
- Об игре Кутепова на фоне серьёзных травм Джикии и Васина перед ЧМ-2018:
Вообще мне нравилась игра этого парня. Мне не нравится пристальное внимание и критика, перерастающая в травлю молодого игрока со стороны представителей СМИ. На мой взгляд, молодых нужно поддерживать, выдавать им авансы. Матчи провальные бывают, но он сыграл не хуже Боккетти. У нас уже бывало, когда идущего в гору футболиста за одну ошибку начинают сильно критиковать, и на его психологию это не влияет положительным образом. Думаю, было бы правильно журналистам и остальным дать ребятам психологически разгрузиться, подготовиться к ЧМ-2018, а не рвать на части за каждый небольшой промах. Это молодые ребята, которые только становятся звёздами, и если им говорить, что они идиоты - человек на самом деле может так про себя подумать. Мне кажется, нужно больше доверять и хвалить, особенно тех, на кого мы рассчитываем на ЧМ-2018.
- О матче:
Игра была неплохой в исполнении "Спартака". Даже когда испанцы сравняли счёт, спартаковцы всё равно упорно лезли, бились, чуть-чуть не дожали. "Спартак", на мой взгляд, сегодня выглядел достойно. Этот "Спартак" был собранным и сконцентрированным, тогда как "Спартак" образца первой встречи был каким-то растерянным, как боксёр после удара в бровь. А сегодня мы увидели ершистую, неудобную и даже немного злую команду, и именно так она и должна была сыграть на выезде, когда казалось, что уже всё потеряно. "Красно-белые" грамотно сыграли против "Атлетика", смотрелись хорошо, но немного не повезло. Если бы москвичи перевели матч в дополнительное время - хозяева поля вряд ли бы выиграли.
- О выходе трёх российских клубов в 1/8 финала турнира, но невыходе "Спартака":
Сложно это объяснить. На мой взгляд, у "Спартака" был самый проходимый соперник. Что "Селтик", что "Црвена Звезда", что "Ницца" были посильнее испанцев. Видимо, это то, на что сегодня "Спартак" способен. Хотя, в этом и есть "Спартак" Карреры: то горы, то море. Команда может выдать феерию, а потом получить 3-5 голов непонятно почему, непонятно от кого. Как звёзды сходятся - так и получается. В Москве получили три, в Бильбао настроились и выиграли. "Спартак" лихорадит и кидает из стороны в сторону, даже в чемпионский год было нечто похожее.
- О шансах "Спартака" в чемпионате России и Кубке России:
Я бы был реалистом и говорил о том, что "Спартак" претендует только на победу в Кубке. Скорее всего, именно этот турнир спартаковцы и выиграют, потому что не выиграть его, учитывая оставшиеся в Кубке команды, будет просто позорно. Там некому останавливать "Спартак".
А в чемпионате и отрыв большой, и "Зенит" сегодня выглядит предпочтительнее, поэтому, думаю, конкурировать с "Локомотивом" будут питерцы. Да и ЦСКА с "Краснодаром" вряд ли останутся в стороне от борьбы за попадание в Лигу чемпионов. Не думаю, что конкуренты благородно уступят место в тройке "Спартаку". Чемпионство - это только мечты спартаковских болельщиков, а реальность, мне кажется, очень далека.
- Об игре Кутепова на фоне серьёзных травм Джикии и Васина перед ЧМ-2018:
Вообще мне нравилась игра этого парня. Мне не нравится пристальное внимание и критика, перерастающая в травлю молодого игрока со стороны представителей СМИ. На мой взгляд, молодых нужно поддерживать, выдавать им авансы. Матчи провальные бывают, но он сыграл не хуже Боккетти. У нас уже бывало, когда идущего в гору футболиста за одну ошибку начинают сильно критиковать, и на его психологию это не влияет положительным образом. Думаю, было бы правильно журналистам и остальным дать ребятам психологически разгрузиться, подготовиться к ЧМ-2018, а не рвать на части за каждый небольшой промах. Это молодые ребята, которые только становятся звёздами, и если им говорить, что они идиоты - человек на самом деле может так про себя подумать. Мне кажется, нужно больше доверять и хвалить, особенно тех, на кого мы рассчитываем на ЧМ-2018.
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