Онлайн жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы. Кто попадётся "Локомотиву", "Зениту" и ЦСКА?

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:42
У Сердара Таски мышечная травма (4)
У Сердара Таски мышечная травма (4)
11:57
УЕФА осудил беспорядки в Бильбао (4)
УЕФА осудил беспорядки в Бильбао (4)
06:55
Максим Деменко: сегодня на "Спартак", в отличие от предыдущего матча, было очень приятно смотреть (1)
Максим Деменко: сегодня на "Спартак", в отличие от предыдущего матча, было очень приятно смотреть (1)
04:00
Массимо Каррера: не мне решать, нужно ли было отменить матч из-за беспорядков и смерти полицейского (1)
Массимо Каррера: не мне решать, нужно ли было отменить матч из-за беспорядков и смерти полицейского (1)
03:47
Экс-игрок "Атлетика": русских болельщиков нужно посадить в самолет и, набрав высоту, вышвырнуть одного из них за дверь (10)
Экс-игрок "Атлетика": русских болельщиков нужно посадить в самолет и, набрав высоту, вышвырнуть одного из них за дверь (10)
03:04
Юрий Семин: может, сыграем в шесть центральных защитников со "Спартаком", они хорошо атакуют (4)
Юрий Семин: может, сыграем в шесть центральных защитников со "Спартаком", они хорошо атакуют (4)
02:40
Валерий Рейнгольд: "Спартак" выглядел убедительно, равнодушия не было, а это и нужно болельщикам (5)
Валерий Рейнгольд: "Спартак" выглядел убедительно, равнодушия не было, а это и нужно болельщикам (5)
01:54
Андрей Червиченко: видимо, это то, на что сегодня "Спартак" способен. У них был самый проходимый соперник (23)
Андрей Червиченко: видимо, это то, на что сегодня "Спартак" способен. У них был самый проходимый соперник (23)
Онлайн жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы. Кто попадётся "Локомотиву", "Зениту" и ЦСКА?
14.26.До начала жеребьёвки чуть более получаса, самое время ещё раз взглянуть на список возможных соперников и прикинуть наиболее предпочтительные варианты и вспомнить, кто кого и как обыграл в 1/16 финала.
Три из четырёх российских клубов, выступавших на стадии 1/16 финала Лиги Европы, прошли дальше. Уже сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдёт жеребьёвка, по итогам которой "Локомотив", ЦСКА и "Зенит" узнают своих соперников по следующему раунду.
Процедура жеребьёвки будет куда более простой, чем обычно. На этот раз нет никаких ограничений, за исключением одного: киевское "Динамо" не может встретиться с российскими клубами. В остальном никаких сеянных и никаких разведений представителей одной страны - условные "Зенит" и ЦСКА впервые могут разыграть "русское классико" под эгидой УЕФА.
Помимо тройки наших клубов и киевского "Динамо", прошедшего греческий АЕК за счёт гостевого гола, в общую корзину будут помещены ещё 12 клубов: испанские "Атлетико" и обидчик "Спартака" "Атлетик" из Бильбао, итальянские "Милан" и "Лацио", два клуба концерна "Ред Булл" из Зальцбурга и Лейпцига, дортмундская "Боруссия", лондонский "Арсенал", наши конкуренты в таблице коэффициентов УЕФА португальский "Спортинг", французские "Лион" и "Марсель", а также чешская "Виктория" Пльзень, с которой хорошо знаком ЦСКА.
Три из четырёх российских клубов, выступавших на стадии 1/16 финала Лиги Европы, прошли дальше. Уже сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдёт жеребьёвка, по итогам которой "Локомотив", ЦСКА и "Зенит" узнают своих соперников по следующему раунду.
Процедура жеребьёвки будет куда более простой, чем обычно. На этот раз нет никаких ограничений, за исключением одного: киевское "Динамо" не может встретиться с российскими клубами. В остальном никаких сеянных и никаких разведений представителей одной страны - условные "Зенит" и ЦСКА впервые могут разыграть "русское классико" под эгидой УЕФА.
Помимо тройки наших клубов и киевского "Динамо", прошедшего греческий АЕК за счёт гостевого гола, в общую корзину будут помещены ещё 12 клубов: испанские "Атлетико" и обидчик "Спартака" "Атлетик" из Бильбао, итальянские "Милан" и "Лацио", два клуба концерна "Ред Булл" из Зальцбурга и Лейпцига, дортмундская "Боруссия", лондонский "Арсенал", наши конкуренты в таблице коэффициентов УЕФА португальский "Спортинг", французские "Лион" и "Марсель", а также чешская "Виктория" Пльзень, с которой хорошо знаком ЦСКА.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.