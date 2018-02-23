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Онлайн жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы. Кто попадётся "Локомотиву", "Зениту" и ЦСКА?

14.26.До начала жеребьёвки чуть более получаса, самое время ещё раз взглянуть на список возможных соперников и прикинуть наиболее предпочтительные варианты и вспомнить, кто кого и как обыграл в 1/16 финала.



Три из четырёх российских клубов, выступавших на стадии 1/16 финала Лиги Европы, прошли дальше. Уже сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдёт жеребьёвка, по итогам которой "Локомотив", ЦСКА и "Зенит" узнают своих соперников по следующему раунду.

Процедура жеребьёвки будет куда более простой, чем обычно. На этот раз нет никаких ограничений, за исключением одного: киевское "Динамо" не может встретиться с российскими клубами. В остальном никаких сеянных и никаких разведений представителей одной страны - условные "Зенит" и ЦСКА впервые могут разыграть "русское классико" под эгидой УЕФА.

Помимо тройки наших клубов и киевского "Динамо", прошедшего греческий АЕК за счёт гостевого гола, в общую корзину будут помещены ещё 12 клубов: испанские "Атлетико" и обидчик "Спартака" "Атлетик" из Бильбао, итальянские "Милан" и "Лацио", два клуба концерна "Ред Булл" из Зальцбурга и Лейпцига, дортмундская "Боруссия", лондонский "Арсенал", наши конкуренты в таблице коэффициентов УЕФА португальский "Спортинг", французские "Лион" и "Марсель", а также чешская "Виктория" Пльзень, с которой хорошо знаком ЦСКА.
Теги: Локомотив ЦСКА Зенит
Сегодня, 11:56
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(5)
№19 Написал: Phil Москва (Сегодня, 14:26) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: dryhnozaurus
Он какол. Какой нафиг Питер, какой Зенит...

Так это же - одно и то же ..
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
№18 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 14:07) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Брюзга
Цитата: grisha
Что нам пожелают вонючки, стоящие, как всегда, за забором европейского футбола ?


Чистый бомж? Вот что стекломой животворящий делает. sunglasses

Он какол. Какой нафиг Питер, какой Зенит...
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№17 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 14:06) #
  • -5
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Цитата: grisha
Что нам пожелают вонючки, стоящие, как всегда, за забором европейского футбола ?


Чистый бомж? Вот что стекломой животворящий делает. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№16 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 14:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кони-виктория,
Локо-милан,
Зенит-атлетик из бильбао!!!!!


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№15 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 14:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
только сраный Атлетик
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№14 Написал: нетрал (Сегодня, 13:56) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
немцев ..давно не встречались...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№13 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:12) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: styh
Цитата: utekay
Ливер хочу

Смотри Костя, команда серьезная.

Это хорошо


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№12 Написал: grisha (Сегодня, 12:53) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что нам пожелают вонючки, стоящие, как всегда, за забором европейского футбола ?
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№11 Написал: Климак 32 (Сегодня, 12:48) #
  • 0
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Даешь Боруссию


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№10 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 12:22) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: utekay
Ливер хочу

Смотри Костя, команда серьезная.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№9 Написал: miktar (Сегодня, 12:21) #
  • -3
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Цитата: Egorysche
тут нет непроходимых


непроходный НЕПРОХОДНЫЙ, непроходимый, по коему или через который нет ходу, не пройдешь. Непроходное болото. Непроходимый лес. *Это дурак непроходимый. Непроходной, где нет вовсе проходу. Это непроходной двор, ворота одни. Переулок непроходной, глухой, тупик. Толковый словарь Даля.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:19) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Ливер хочу


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№7 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:18) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
В принципе слабых откровенно не осталось.Удачи всем нашим.Играть можно со всеми.Тут Реалов нет.Хотя испанцы,итальянцы и Арсенал не подарки конечно.Тем интереснее игры будут.А Марсель Зенит уже дважды в по нагибал.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№6 Написал: Роберто (Сегодня, 12:13) #
  • -3
  •  (3)




Регистрация: 24.11.2017 [жалоба]
№5 Написал: Egorysche (Сегодня, 12:10) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: miktar
Не, в этот раз РОССИИ подкинут непроходных...

тут нет непроходимых, непроходимые в лч остались
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№4 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 12:08) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
ЦСКА - Лацио
Зенит - Милан
Локомотив - РБ Лейпциг
Спартак - Црвена Звезда
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№3 Написал: miktar (Сегодня, 12:04) #
  • -2
  •  (4)

Не, в этот раз РОССИИ подкинут непроходных...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№2 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 12:02) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
КАМАЗ
Хорошо бы Милан и пару Ред Буллов
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: relax (Сегодня, 11:58) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
плзень бы цска
Регистрация: 9.04.2015 [жалоба]
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