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УЕФА осудил беспорядки в Бильбао

УЕФА выступил с официальным заявлением по поводу беспорядков перед игрой Лиги Европы в Бильбао между "Атлетиком" и "Спартаком" (1:2).

В ходе столкновений полицией были задержаны по меньшей мере пять человек (трое из них – россияне), пятеро доставлены в больницу (в том числе трое россиян). Ранее сообщалось, что 51-летний полицейский скончался от инфаркта.

"УЕФА решительно осуждает жестокие столкновения, произошедшие в Бильбао. Мы находимся в контакте с местными властями для прояснения ситуации.

Выражаем искренние соболезнования семье и коллегам полицейского, скончавшегося в результате этого инцидента", – приводит ESPN заявление УЕФА.
Теги: Атлетик Спартак
Сегодня, 11:57
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№4 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 13:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
А что уефа молчала,когда за долго до игры готовились марши "антифашистов"?
Регистрация: 2.08.2015 [жалоба]
№3 Написал: АРА г.Пермь (Сегодня, 12:53) #
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  •  (6)

Виновата принимающая сторона,не смогли обеспечить безопасность!
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
№2 Написал: LLM (Сегодня, 12:43) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Какое наказание понесут испанцы? Стадион дисквалифицируют?
Регистрация: 21.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 12:25) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Сразу сказал что это провокация.Нужно подавать апеляцию на технарь Испанцам.как они к нам так и мы


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
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