УЕФА осудил беспорядки в Бильбао

УЕФА выступил с официальным заявлением по поводу беспорядков перед игрой Лиги Европы в Бильбао между "Атлетиком" и "Спартаком" (1:2).В ходе столкновений полицией были задержаны по меньшей мере пять человек (трое из них – россияне), пятеро доставлены в больницу (в том числе трое россиян). Ранее сообщалось, что 51-летний полицейский скончался от инфаркта."УЕФА решительно осуждает жестокие столкновения, произошедшие в Бильбао. Мы находимся в контакте с местными властями для прояснения ситуации.Выражаем искренние соболезнования семье и коллегам полицейского, скончавшегося в результате этого инцидента", – приводит ESPN заявление УЕФА.