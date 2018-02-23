Квадво Асамоа летом может перейти в "Интер"

"Интер" проявляет интерес к защитнику "Ювентуса" Квадво Асамоа. Переход ганского футболиста может состояться летом на правах свободного агента, передает Football Italia.В "Интере" таким образом намерены улучшить ситуацию в клубе в рамках финансового фейр-плей.