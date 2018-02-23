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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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01:54
Андрей Червиченко: видимо, это то, на что сегодня "Спартак" способен. У них был самый проходимый соперник (23)
Андрей Червиченко: видимо, это то, на что сегодня "Спартак" способен. У них был самый проходимый соперник (23)
В ФИФА высказались о безопасности в России в связи с инцидентом в Бильбао
ФИФА прокомментировала инциденты в Бильбао и дала оценку организации системы обеспечения безопасности в России.
"ФИФА глубоко сожалеет о кончине полицейского. Соболезнуем его семье. Как уже неоднократно отмечалось, мы всецело осуждаем любые формы насилия.
Что касается безопасности на чемпионате мира по футболу 2018 года, то мы полностью доверяем механизмам безопасности и комплексной концепции безопасности, разработанной российскими властями и местным организационным комитетом. Как показал прошедший в прошлом году
Кубок конфедераций ФИФА, и без того высокие стандарты безопасности России были изменены таким образом, чтобы соответствовать особенностям подобных крупных спортивных мероприятий.
Безусловно, ФИФА находится в постоянном контакте со всеми заинтересованными сторонами в отношении оценки рисков, что позволяет осуществлять общие превентивные меры в сотрудничестве с национальными и международными правоохранительными органами", - говорится в заявлении ФИФА.
СЭ
"ФИФА глубоко сожалеет о кончине полицейского. Соболезнуем его семье. Как уже неоднократно отмечалось, мы всецело осуждаем любые формы насилия.
Что касается безопасности на чемпионате мира по футболу 2018 года, то мы полностью доверяем механизмам безопасности и комплексной концепции безопасности, разработанной российскими властями и местным организационным комитетом. Как показал прошедший в прошлом году
Кубок конфедераций ФИФА, и без того высокие стандарты безопасности России были изменены таким образом, чтобы соответствовать особенностям подобных крупных спортивных мероприятий.
Безусловно, ФИФА находится в постоянном контакте со всеми заинтересованными сторонами в отношении оценки рисков, что позволяет осуществлять общие превентивные меры в сотрудничестве с национальными и международными правоохранительными органами", - говорится в заявлении ФИФА.
СЭ
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