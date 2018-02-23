В ФИФА высказались о безопасности в России в связи с инцидентом в Бильбао

ФИФА прокомментировала инциденты в Бильбао и дала оценку организации системы обеспечения безопасности в России."ФИФА глубоко сожалеет о кончине полицейского. Соболезнуем его семье. Как уже неоднократно отмечалось, мы всецело осуждаем любые формы насилия.Что касается безопасности на чемпионате мира по футболу 2018 года, то мы полностью доверяем механизмам безопасности и комплексной концепции безопасности, разработанной российскими властями и местным организационным комитетом. Как показал прошедший в прошлом годуКубок конфедераций ФИФА, и без того высокие стандарты безопасности России были изменены таким образом, чтобы соответствовать особенностям подобных крупных спортивных мероприятий.Безусловно, ФИФА находится в постоянном контакте со всеми заинтересованными сторонами в отношении оценки рисков, что позволяет осуществлять общие превентивные меры в сотрудничестве с национальными и международными правоохранительными органами", - говорится в заявлении ФИФА.