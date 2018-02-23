Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

В ФИФА высказались о безопасности в России в связи с инцидентом в Бильбао

ФИФА прокомментировала инциденты в Бильбао и дала оценку организации системы обеспечения безопасности в России.

"ФИФА глубоко сожалеет о кончине полицейского. Соболезнуем его семье. Как уже неоднократно отмечалось, мы всецело осуждаем любые формы насилия.

Что касается безопасности на чемпионате мира по футболу 2018 года, то мы полностью доверяем механизмам безопасности и комплексной концепции безопасности, разработанной российскими властями и местным организационным комитетом. Как показал прошедший в прошлом году

Кубок конфедераций ФИФА, и без того высокие стандарты безопасности России были изменены таким образом, чтобы соответствовать особенностям подобных крупных спортивных мероприятий.

Безусловно, ФИФА находится в постоянном контакте со всеми заинтересованными сторонами в отношении оценки рисков, что позволяет осуществлять общие превентивные меры в сотрудничестве с национальными и международными правоохранительными органами", - говорится в заявлении ФИФА.

СЭ
Сегодня, 12:57
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(3)
№3 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 14:22) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: LLM
Заипали. Пусть оценят безопасность в Бильбао

Прежде чем оставлять комментарий, настоятельно рекоммендуется читать статью.
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
№2 Написал: garford (Сегодня, 14:08) #
  • -1
  •  (3)

А чем они там все отличаются от дикарей, да ничем. Камнями в автобусы соперников швыряются. Точно дикие.
Регистрация: 5.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: LLM (Сегодня, 14:00) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Заипали. Пусть оценят безопасность в Бильбао
Регистрация: 21.02.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.