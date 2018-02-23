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"Анжи" заключил контракт с экс-вратарем "Арарата"

Вратарь Владимир Сугробов перешел в махачкалинский "Анжи". Контракт с 20-летним голкипером подписан сроком на три года.

Ранее игрок выступал за московский "Арарат".

Теги: Анжи Трансферы
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