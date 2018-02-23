"Анжи" заключил контракт с экс-вратарем "Арарата"

Владимир Сугробов — в #Анжи! ?



Футбольный клуб «Анжи» заключил трехлетний контракт с вратарем Владимиром Сугробовым



Добро пожаловать! #СемьяАнжи https://t.co/RtGhvusLj0 pic.twitter.com/Z1TWmfzFqN — ФК «Анжи» (@fc_anji) February 22, 2018

Вратарь Владимир Сугробов перешел в махачкалинский "Анжи". Контракт с 20-летним голкипером подписан сроком на три года.Ранее игрок выступал за московский "Арарат".