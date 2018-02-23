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"Зенит" до 1 марта будет тренироваться в Риме

После победы над "Селтиком" игроки "Зенита" получили два выходных дня, передает пресс-служба клуба.

25 февраля сине-бело-голубые отправятся в Рим, где будет тренироваться до 1 марта. Ближайший официальный матч "Зенит" проведет 3 марта против пермского "Амкара".
Теги: Зенит
Сегодня, 13:51
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№1 Написал: нетрал (Сегодня, 13:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
в рим ...манчини так хочет...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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