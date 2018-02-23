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"Вильяреал" решил прекратить выплачивать зарплату Семеду

"Вильярреал" не будет выплачивать зарплату защитнику Рубену Семеду до окончания расследования, сообщает клуба..

Напомним, что 23-летний футболист обвиняется в покушении на убийство, применении насилия, грабеже, незаконном лишении свободы и незаконном хранении оружии.
Теги: Вильярреал
Вчера, 21:24
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