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Советник президента "Лиона": ЦСКА - непростой соперник

Советник президента "Лиона" Бернар Лякомб прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы, где французскому клубу достался московский ЦСКА.

"ЦСКА - непростой соперник. Мы не были в Москве с 2001 года, будет здорово туда вернуться. Это прекрасный город. В целом это хороший жребий. Наша команда очень мотивирована в Лиге Европы", - цитирует Лякомба AFP.
Теги: Лион ЦСКА
Вчера, 23:39
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