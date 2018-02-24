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"Рубин" может приобрести правого защитника "Стяуа"

"Рубин" проявляет интерес к защитнику "Стяуа" Габриэлю Энаке, который расторг контракт с румынским клубом, информирует "Бизнес online".

Владелец "Стяуа" Джиджи Бекали освободил 27-летнего футболиста из команды после неудачной игры в дерби с бухарестским "Динамо" (2:2), которая прошла 18 февраля.
Теги: Рубин
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