Суд Бильбао освободил девятерых участников беспорядков

Суд Бильбао вынес вердикт об освобождении девятерых человек, задержанных за участие в беспорядках перед началом ответного матча Лиги Европы "Атлетик" - "Спартак", передает Mundo Deportivo.Задержанные в пятницу предстали перед судом, среди них были трое россиян, один поляк и пятеро местных жителей. Им были предъявлены обвинения по нарушению общественного порядка, а троим россиянам и поляку ещё и обвинения в нападении на представителей властей.