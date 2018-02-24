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Суд Бильбао освободил девятерых участников беспорядков

Суд Бильбао вынес вердикт об освобождении девятерых человек, задержанных за участие в беспорядках перед началом ответного матча Лиги Европы "Атлетик" - "Спартак", передает Mundo Deportivo.

Задержанные в пятницу предстали перед судом, среди них были трое россиян, один поляк и пятеро местных жителей. Им были предъявлены обвинения по нарушению общественного порядка, а троим россиянам и поляку ещё и обвинения в нападении на представителей властей.
Теги: Спартак Атлетик
Сегодня, 11:57
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№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 12:22) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Терек»
Откуда поляк там взялся вообще? И за кого болел?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:19) #
  • -5
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online
Болеет за:
«Спартак»
а извиняться кто будет за незаконное задержание?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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