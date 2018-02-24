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"Кубань" сыграла вничью с "Шахтером" в товарищеском матче

"Кубань" сыграла вничью с солигорским "Шахтером" в товарищеском матче на сборе в Турции.

Краснодарцы этой встречей завершили программу межсезонных сборов.

Товарищеский матч

"Кубань" (Краснодар) – "Шахтер" (Солигорск) – 0:0

Теги: Кубань
Сегодня, 13:43
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