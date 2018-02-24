"Кубань" сыграла вничью с "Шахтером" в товарищеском матче

"Кубань" сыграла вничью с солигорским "Шахтером" в товарищеском матче на сборе в Турции.Краснодарцы этой встречей завершили программу межсезонных сборов.Товарищеский матч