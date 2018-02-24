Артем Самсонов: хочу играть на самом высоком уровне, например, в "Барселоне"

Полузащитник Артем Самсонов, который перешел из "Спартака" в "СКА-Хабаровск" прокомментировал свой трансфер.- Прежде всего это новый вызов. Я всю свою карьеру играл в одной команде и перейти в другую было для меня очень непросто. Но, я думаю, что этот переход сделает меня сильнее.- Савичева я знаю уже очень давно, мы с ним встречались на поле, когда я еще жил в Калуге. Пуцко тоже спартаковец, мы играли и тренировались вместе.- Конечно. "Спартак" это команда которая меня вырастила и воспитала. Так что настрой будет просто запредельный.- Мои личные цели полностью совпадают с командными – надо остаться в премьер-лиге. Осталось не так много игр и надо провести их на максимуме, чтобы набрать как можно больше очков.- Конечно, я хочу играть на самом высоком уровне, например, в "Барселоне".