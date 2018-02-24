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Артем Самсонов: хочу играть на самом высоком уровне, например, в "Барселоне"

Полузащитник Артем Самсонов, который перешел из "Спартака" в "СКА-Хабаровск" прокомментировал свой трансфер.

- Что для тебя значит переезд в Хабаровск?

- Прежде всего это новый вызов. Я всю свою карьеру играл в одной команде и перейти в другую было для меня очень непросто. Но, я думаю, что этот переход сделает меня сильнее.

- Знал ли ты раньше кого-нибудь из нашей команды?

- Савичева я знаю уже очень давно, мы с ним встречались на поле, когда я еще жил в Калуге. Пуцко тоже спартаковец, мы играли и тренировались вместе.

- 11 февраля СКА играет в Москве со "Спартаком". Для тебя эта игра будет особенная?

- Конечно. "Спартак" это команда которая меня вырастила и воспитала. Так что настрой будет просто запредельный.

- Какие цели ты ставишь для себя лично на эту весну?

- Мои личные цели полностью совпадают с командными – надо остаться в премьер-лиге. Осталось не так много игр и надо провести их на максимуме, чтобы набрать как можно больше очков.

- А если говорить глобально – чего ты хочешь добиться в карьере?

- Конечно, я хочу играть на самом высоком уровне, например, в "Барселоне".

"СКА-Хабаровск"
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 13:49
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