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Сергей Анохин: у матчей Кубка ФНЛ в интернете было более 1 млн просмотров

Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал прошедший на Кипре Кубок ФНЛ.

– Турнир запомнится не только упорным финалом "Урал" – "Луч", где дошло до серии пенальти, и не только матчем за 3-е место, где "Рига" обыграла "Шинник", но и хорошей погодой, качественными полями. Отношение к россиянам просто прекрасное.

– Судя по протоколам некоторых матчей, тысячи людей пришли матчи смотреть на трибуны.

– Самое главное – в другом. Интернет-просмотров суммарно вышло более одного миллиона. Так что ясно, что все это нужно продолжать, нужно развивать. Делать турнир международным, проводить футбольный семинар и форум. Ведь и время очень удобное: межсезонье, отсюда большой интерес и польза. Команды второго дивизиона попробовали силы в играх с мастерами из ФНЛ. Футбол в регионах жив и развивается. Словом, нужно развивать, делать коммерчески привлекательным турнир. Ну и про призовой фонд для спортивного интереса тоже стоит подумать, – передает слова Анохина "Советский спорт".
Теги: Анохин
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