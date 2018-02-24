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СМИ: "Витесс" договорился с Леонидом Слуцким

Руководств "Витесса" в январе провело переговоры с Леонидом Слуцким, передает NU.nl.

Сообщается, что генеральный и технический директора голландского клуба провели встречу с российским специалистом в Лондоне. Стороны достигли договоренности о том, что Слуцкий возглавит "Витесс" летом 2018 года.
Теги: Слуцкий Витесс
Сегодня, 14:01
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№7 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 14:22) #
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online

Не для него этот чемпионат. Голландия тот же чемпионшип. Бей беги. Там даже мертвый Булыкин ожил. Лёня снова начнет навязывать никому не понятные тактические многоходовочки. Хотя в любом случае только буду рад его успеху.
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 14:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: liasport433
Цитата: palach
Цитата: shatronok
Ещё в Германии и Испании поработать, и назад в сборную.

Женскую!


по гандболу

Любую. Лишь бы польза была.

Цитата: utekay
Цитата: shatronok
Молодец Леонид, не сдаётся. Ещё в Германии и Испании поработать, и назад в сборную.

Так он оказывается практику проходит?

Судя по сроку пребывания в Англии: да.
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
№5 Написал: liasport433 (Сегодня, 14:14) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: palach
Цитата: shatronok
Ещё в Германии и Испании поработать, и назад в сборную.

Женскую!


по гандболу
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:14) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: shatronok
Молодец Леонид, не сдаётся. Ещё в Германии и Испании поработать, и назад в сборную.

Так он оказывается практику проходит?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 14:13) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Химки»
Этот клуб в таком-то то году купил Мераб Жордания, бывший игрок Динамо Тб, потом и президент этого клуба, сейчас
этим клубом владеет Александр Чигиринский, тоже уроженец Грузии, он родом из Кутаиси. К этому клубу отношение имеет и Абрамович, впрочем к чему Абрамович не имеет отношение)), благодаря кого Слуцкий и возглавит этот Голландский клуб. Удачи Леониду!!
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№2 Написал: palach Питер (Сегодня, 14:13) #
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Цитата: shatronok
Ещё в Германии и Испании поработать, и назад в сборную.

Женскую!
Регистрация: 21.11.2006 [жалоба]
№1 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 14:08) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодец Леонид, не сдаётся. Ещё в Германии и Испании поработать, и назад в сборную.
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
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