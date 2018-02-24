СМИ: "Витесс" договорился с Леонидом Слуцким

Руководств "Витесса" в январе провело переговоры с Леонидом Слуцким, передает NU.nl.Сообщается, что генеральный и технический директора голландского клуба провели встречу с российским специалистом в Лондоне. Стороны достигли договоренности о том, что Слуцкий возглавит "Витесс" летом 2018 года.