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Лукас Васкес: очень довольны нашей формой, собираемся продолжать в том же духе

Нападающий мадридского "Реала" Лукас Васкес подвел итоги матча с "Алавесом" (4:0).

"Когда вы выигрываете от матча к матчу, это хорошо для команды. Победы приносят эмоции, которые помогают команде. Бензема провел еще один отличный матч - отдал две результативные передачи, забил гол. Мы очень довольны нашей формой. Мы собираемся продолжать в том же духе", - цитирует Васкеса AS.
Теги: Васкес Бензема Реал Алавес
Вчера, 23:05
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