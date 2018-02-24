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"Болонья" дома переиграла "Дженоа"

В матче 26-го тура чемпионата Италии "Болонья" дома переиграла "Дженоа" со счетом 2:0.

Чемпионат Италии

26 тур

"Уотфорд" – "Эвертон" 2:0

Голы: Дестро, 49, Фаллетти, 72

"Уотфорд": Миранте, Масина, Романьоли, Хеландер, Гонсалес, Поли (Фаллетти, 62), Надь (Донса, 77), Джемаили, Пульгар, Франческо (Мбайе, 84), Дестро

"Эвертон": Перин, Рози (Лазович, 56), Жуканович, Сполли, Россеттини, Хильемарк, Беса (Лападула, 53), Бертолаччи, Лашальт, Пандев, Галабинов (Медейруш, 60)

Предупреждения: Франческо, 28, Дестро, 50
Теги: Болонья Дженоа
Вчера, 23:23
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