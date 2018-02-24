Леонарду Жардим: ничья с "Тулузой" с привкусом поражения

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал ничью с "Тулузой" (3:3) в матче 27-го тура чемпионата Франции."Эта ничья с привкусом поражения. В первом тайме играли на равных, а во втором преимущество было за нами. Игроки сердятся на поставленный в наши ворота пенальти. Я за ВАР, и если бы система видеопомощи арбитрам была в чемпионате Франции, то сегодня мы бы забрали свои очки.Мы продолжим борьбу за второе место, мы будем сражаться с улыбкой", - цитирует Жардима официальный сайт клуба.