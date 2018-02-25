Новости партнеров

"Барселона" со счетом 6:1 разгромила "Жирону", Суарес оформил хет-трик

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле обыграла "Жирону".

Чемпионат Испании

25 тур

"Барселона" – "Жирона" 6:1

Голы: Порту, 5, Суарес, 6, 44, 77, Месси, 30, 36, Коутиньо, 68

"Барселона": тер Стеген - Пике, (Вермален, 67), Альба, Нелсон Семеду, Умтити - Бускетс, (Паулиньo, 73), Ракитич, (Роберто, 80), Коутиньо, Дембеле - Месси, Суарес.

"Жирона": Буну - Рамальо, Эспиноса, Хуанпе, Адай, (Планас, 46), - Порту, (Соарес, 73), Понс, Гарсия, (Гарсия, 66), Гранель, Маффео - Лосано.

Предупреждения: Хуанпе, 65, Альба, 90
Теги: Барселона Жирона
Сегодня, 00:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.