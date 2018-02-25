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"Интер" взял верх над "Беневенто"

"Интер" одержал победу над "Беневенто" в матче 26-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

26 тур

"Интер" – "Беневенто" 2:0

Голы: Шкриньяр, 66, Раноккия, 69

"Интер": Ханданович - Раноккия, Д`Амброзио, Жоау Канселу, Шкриньяр - Весино, Гальярдини, Рафинья, (Карамо, 65), Кандрева, Перишич, (Брозович, 82), - Эдер.

"Беневенто": Пуджони - Гимсити, Летициа, Санья, Тошка - Сандро, (Пинто, 66), Виола, Джуричич, (Катальди, 46), Гильерме - Кода, Бриньола.

Предупреждения: Кандрева, 56, Раноккия, 59, Виола, 68

Удаление: Виола, 81
Теги: Интер
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