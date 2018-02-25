Новости партнеров

Клод Пюэль: "Лестер" не наиграл на победу в матче со "Стоком"

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль прокомментировал ничью со "Сток Сити" в 28-м туре чемпионата Англии.

"Думаю, ничья стала справедливым результатом. "Лестер" не наиграл на победу, хотя в концовке у нас было несколько отличных моментов. В составе соперника хорошо сыграл Шакири, нам не удалось до конца его сдержать", - цитирует специалиста Sky Sports.
Теги: Лестер Сток Сити
Сегодня, 01:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.