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"Реал" - первая испанская команда, забившая 100 голов в сезоне

"Реал" - первая испанская команда, забившая более 100 голов в текущем сезоне во всех турнирах.

В матче 25-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (4:0) "Королевский клуб" забил 100-й, 101-й, 102-й и 103-й голы в сезоне.

На счету "Барселоны" 92 гола.
Теги: Реал Алавес
Сегодня, 01:45
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№2 Написал: liasport433 (Сегодня, 02:02) #
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Максим I,

лет через 5, хотя не, с витиньо в атаке, и когда вернется оланаре, через чемпионатов 10 догоните реал...
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№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 01:52) #
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Болеет за:
ЦСКА
Догоним.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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