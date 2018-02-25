"Реал" - первая испанская команда, забившая 100 голов в сезоне

"Реал" - первая испанская команда, забившая более 100 голов в текущем сезоне во всех турнирах.В матче 25-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (4:0) "Королевский клуб" забил 100-й, 101-й, 102-й и 103-й голы в сезоне.На счету "Барселоны" 92 гола.