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Андреа Раджи: пенальти, назначенный в наши ворота, откровенно убил нас

Защитник и капитан "Монако" Андреа Раджи заявил, что он недоволен судейством в матче 27-го тура чемпионата Франции против "Тулузы" (3:3).

"Расстроен, потому что сегодня мы вели 3:1, но пенальти, назначенный в наши ворота, откровенно убил нас. Я десять раз посмотрел повтор и, откровенно говоря, судья выдумал 11-метровый", - цитирует Раджи AFP.

Теги: Монако Тулуза
Сегодня, 11:39
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