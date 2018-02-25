Андреа Раджи: пенальти, назначенный в наши ворота, откровенно убил нас

Защитник и капитан "Монако" Андреа Раджи заявил, что он недоволен судейством в матче 27-го тура чемпионата Франции против "Тулузы" (3:3)."Расстроен, потому что сегодня мы вели 3:1, но пенальти, назначенный в наши ворота, откровенно убил нас. Я десять раз посмотрел повтор и, откровенно говоря, судья выдумал 11-метровый", - цитирует Раджи AFP.