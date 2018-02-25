Рафаэль Бенитес: мы потеряли два очка

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес прокомментировал ничью с "Борнмутом" (2:2) в матче 28-го тура чемпионата Англии."Всегда сложно играть против домашней команды. У нас были шансы, чтобы закончить игру, но мы ими не воспользовались. Мы контролировали игру и имели четкое представление о том, как ее закончить. Мы пропустили гол, который быстро изменил игру. Мы потеряли два очка", - цитирует Бенитеса ВВС.