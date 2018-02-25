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Хосеп Гвардиола: теперь мы концентрируемся на чемпионате и Лиге чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Арсеналом" (3:0) в финале Кубка Лиги.

"Мы счастливы и поздравляем всех, кто переживает за "Манчестер Сити". Это трофей для "Манчестер Сити", а не для меня. В первом тайме у нас было много ошибок. Во втором тайме мы играли смелее, были выдающимися. Теперь мы концентрируемся на чемпионате и Лиге чемпионов", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Теги: Гвардиола Манчестер Сити Арсенал
Вчера, 23:24
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