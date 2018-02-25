Арсен Венгер: сначала мы сами ошибались, потом не хватило везения

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что разочарован поражение от "Манчестер Сити" (0:3) в финале Кубка Лиги."Мы очень разочарованы. Сегодня все было против нас. Сначала мы сами ошибались, потом не хватило везения. Нужно попробовать выиграть следующий матч. Далеко заглядывать не стоит. Нужно оправиться после этого поражения. К Лиге Европы относимся серьезно, но если хотите выиграть этот турнир, нужно уметь побеждать в больших матчах", - цитирует Венгера AFP.