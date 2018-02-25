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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Арсен Венгер: сначала мы сами ошибались, потом не хватило везения
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что разочарован поражение от "Манчестер Сити" (0:3) в финале Кубка Лиги.
"Мы очень разочарованы. Сегодня все было против нас. Сначала мы сами ошибались, потом не хватило везения. Нужно попробовать выиграть следующий матч. Далеко заглядывать не стоит. Нужно оправиться после этого поражения. К Лиге Европы относимся серьезно, но если хотите выиграть этот турнир, нужно уметь побеждать в больших матчах", - цитирует Венгера AFP.
"Мы очень разочарованы. Сегодня все было против нас. Сначала мы сами ошибались, потом не хватило везения. Нужно попробовать выиграть следующий матч. Далеко заглядывать не стоит. Нужно оправиться после этого поражения. К Лиге Европы относимся серьезно, но если хотите выиграть этот турнир, нужно уметь побеждать в больших матчах", - цитирует Венгера AFP.
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