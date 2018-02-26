Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Атлетико" на выезде победил "Севилью" со счетом 5:2

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде победил "Севилью" – 5:2.

Чемпионат Испании

25 тур

"Севилья" – "Атлетико" 2:5

Голы: Коста, 29, Гризманн, 42, 51 (пен.), 81, Коке, 65, Сарабия, 85, Нолито, 89

"Севилья": Рико - Меркадо, Эскудеро, Лангле, Навас, (Лаюн, 18), - Корреа, (Бен-Йеддер, 60), Сарабия, Банега, Васкес, (Нолито, 70), Нзонзи - Муриэль.

"Атлетико": Облак - Годин, Филипе Луис, Хименес, Врсалько - Сауль, Коке, (Витоло, 71), Парти, (Корреа, 64), Габи - Гризманн, Диего Коста.

Предупреждения: Коста, 28, Корреа, 32, Хименес, 47, Эскудеро, 68, Васкес, 70
Теги: Севилья Атлетико
Сегодня, 00:39
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:21) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Этот Атлетико не переломить, один полу-момент + 2 привоза Севильи и матч уже сделан.
Севилья конечно располагает отличными игроками атаки, но оборона это ужас.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.