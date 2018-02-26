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"Милан" одержал победу над "Ромой"

В матче 26-го тура чемпионата Италии "Рома" принимала на своём поле "Милан".

Чемпионат Италии

26 тур

"Рома" – "Милан" 0:2

Голы: Кутроне, 48, Калабрия, 74

"Рома": Алиссон - Манолас, Коларов, Бруно Перес, Фасио - Наингголан, (Джеко, 65), Стротман, Ундер, Пеллегрини, (Дефрель, 80), Перотти - Шик.

"Милан": Доннарумма - Бонуччи, Родригес, Калабрия, Романьоли - Бонавентура, (Монтоливо, 90), Биглия, Чалханоглу, Кессиэ, Сусо, (Борини, 82), - Кутроне, (Калинич, 68).
Теги: Рома Милан
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