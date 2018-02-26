"ПСЖ" - "Марсель": Неймар получил травму и со слезами на глаза покинул поле на носилках

Neymar deixa o gramado de maca. Saiu com as m?os no rosto https://t.co/HQzcid7ajs pic.twitter.com/hChMcm7f1e — globoesportecom (@globoesportecom) February 25, 2018

Нападающий "ПСЖ" Неймар из-за травмы не смог доиграть матч 27-го тура чемпионата Франции с "Марселем".Бразилец во втором тайме покинул поле на носилках, при этом не сдерживая слезы. Неймар получил травму неудачно поставив ногу в концовке встречи, когда "ПСЖ" уже провёл все три замены.