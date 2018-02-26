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"ПСЖ" - "Марсель": Неймар получил травму и со слезами на глаза покинул поле на носилках

Нападающий "ПСЖ" Неймар из-за травмы не смог доиграть матч 27-го тура чемпионата Франции с "Марселем".

Бразилец во втором тайме покинул поле на носилках, при этом не сдерживая слезы. Неймар получил травму неудачно поставив ногу в концовке встречи, когда "ПСЖ" уже провёл все три замены.

Теги: Неймар ПСЖ Марсель
Сегодня, 00:54
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№2 Написал: spiri (Сегодня, 01:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
по-любому,Реалу повезло... flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:26) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ну и кто больше всех возмущался, когда игрок Марселя ответил на провокацию Маркиньоса, конечно главный провокатор-петушок.
Только Шмурнова расстроил, который почему-то Эмери обвинил, что заменил не Неймара а Мбаппе.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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