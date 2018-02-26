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"ПСЖ" дома разгромил "Марсель"

В матче 27-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" одержал уверенную победу над "Марселем".

Чемпионат Франции

27 тур

"ПСЖ" – "Марсель" 3:0

Голы: Мбаппе, 13, Роланду, 27 (авт.), Кавани, 55

"ПСЖ": Ареоля - Маркиньос, Курзава, Дани Алвес, Тиаго Силва - Ло Чельсо, (Дракслер 71), Диарра, (Мотта, 61), Рабьо - Неймар, Мбаппе, (Ди Мария, 61), Кавани.

"Марсель": Пеле - Рами, Амави, Сакаи, (Сарр 59), Роланду - Пайет, Луис Густаво, Окампос, (Сансон, 38), Замбо-Ангисса, Товен - Жермен.

Предупреждения: Окампос, 20, Роланду, 32, Силва, 33, Кавани, 45+1, Жермен, 49, Диарра, 56, Алвес, 75, Мотта, 82, Ди Мария, 89
Теги: ПСЖ Марсель
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