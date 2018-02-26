Усэйн Болт: я подписал контракт с футбольной командой

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT ? pic.twitter.com/iFTlWxfy7x — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) February 25, 2018

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт сообщил о подписании контракта с футбольным клубом."Я подписал контракт с футбольной командой! Во вторник узнайте – с какой", – написал Болт в своем твиттере.