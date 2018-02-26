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Усэйн Болт: я подписал контракт с футбольной командой

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт сообщил о подписании контракта с футбольным клубом.

"Я подписал контракт с футбольной командой! Во вторник узнайте – с какой", – написал Болт в своем твиттере.

Сегодня, 01:10
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:19) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Зря, только освистают и опозорится.
Футболу нужно с младых ногтей обучаться.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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