Гари Невилл: даже не хочу говорить о "Арсенале", их игра была позорной

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал поражение "Арсенала" от "Манчестер Сити" (0:3) в финале Кубка Лиги."Я даже не хочу говорить о "Арсенале", потому что их игра в матче с "Манчестер Сити" была просто позорной. Рэмси и Джака ходили пешком по полю. У игроков нет никакого характера. Это даже не команда, которая показывает хороший футбол. "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" играют лучше", - цитирует Невилла The Sun.