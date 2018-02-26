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Гари Невилл: даже не хочу говорить о "Арсенале", их игра была позорной

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал поражение "Арсенала" от "Манчестер Сити" (0:3) в финале Кубка Лиги.

"Я даже не хочу говорить о "Арсенале", потому что их игра в матче с "Манчестер Сити" была просто позорной. Рэмси и Джака ходили пешком по полю. У игроков нет никакого характера. Это даже не команда, которая показывает хороший футбол. "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" играют лучше", - цитирует Невилла The Sun.
Теги: Невилл Арсенал Манчестер Сити
Сегодня, 01:32
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