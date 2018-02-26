Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Виктор Булатов: ЦСКА повезло с соперником по 1/8 финала Лиги Европы

Экс-полузащитник "Спартака" Виктор Булатов, тренирующий клуб ПФЛ "Чайка", оценил силу соперников "Зенита", "Локомотива" и ЦСКА в Лиге Европы.

"Я думаю, ЦСКА повезло с соперником по 1/8 финала Лиги Европы. "Лион" не настолько сбалансирован, как "Лейпциг" и "Атлетико", французские клубы уступают по уровню немецким и испанским. Поэтому у ЦСКА из всех трёх российских клубов наиболее предпочтительные шансы добраться до четвертьфинала.

В состав "армейцев" после дисквалификации вернётся Головин, и если в первом матче на своём поле красно-синие выиграют, забив два мяча, то сделают хороший задел перед ответной встречей", - цитирует Булатова "Спорт уик-энд".
Теги: Булатов ЦСКА
Сегодня, 10:59
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
12
(2)
№12 Написал: Valar (Сегодня, 13:45) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Бильбао бы или Викторию, тогда можно было бы говорить о везении. С Лионом тяжело, особенно при нашей предпенсинной обороне и отсутствием форвардов. За счёт хорошей полузащиты и отличного вратаря сложно будет вытянуть, но будем стараться.


--------------------
I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№11 Написал: All_my Москва (Сегодня, 13:11) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Виктория, Зальцбург вот это повезло, а Лион врят ли


--------------------
Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№10 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:38) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Clover
Молодцы! Теперь - в позу пьющей лошади - и ждите клиента smile

Тогда не факт, что только челюсть твоя пострадает smirk


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№9 Написал: Clover (Сегодня, 12:18) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: serega_user
Персонально для тебя распутали

Молодцы! Теперь - в позу пьющей лошади - и ждите клиента smile


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№8 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:17) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Clover
Цитата: serega_user
Лягнуть

Легаши лядащие... Копыта сначала распутайте после 3-0 smile

Персонально для тебя распутали, ты главное подходи, не стесняйся, все сделаем в лучшем виде wink


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: Clover (Сегодня, 12:04) #
  • -4
  •  (8)

Цитата: serega_user
Лягнуть

Легаши лядащие... Копыта сначала распутайте после 3-0 smile


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 11:59) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Булатов наверное не смотрел таблицу Франции, Лион замыкает четверку, оторвавшуюся от остальных на приличное расстояние,и вообще с Французами у всех Российских клубов постоянно возникают проблемы. Так что армейцам не позавидуешь.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№5 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:44) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Clover
Цитата: tiki
Плзень - вообще ассоциации не очень

smile "Кони в яблоках, кони с Плесенью, сели рядышком, носы повесили"

Все мы думаем, для спокойности,
Лягнуть Илюшеньке прямо в челюсти.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: Clover (Сегодня, 11:31) #
  • -4
  •  (8)

Цитата: tiki
Плзень - вообще ассоциации не очень

smile "Кони в яблоках, кони с Плесенью, сели рядышком, носы повесили"


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:27) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Лион сумел нанести последние поражения и ПСЖ и Марселю.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:24) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: serega_user
Да уж офигенно повезло)) Лион куда ярче и шустрее Црвены играет. Здесь нужно гораздо рациональнее использовать свои моменты+как можно меньше использовать в атаке обороняющихся игроков.

это бесспорно, но остальные варианты не лучше. Ну разве что Бильбао был бы получше (сугубо мое мнение)...
Плзень - вообще ассоциации не очень
радует что не мадрид, не дортмунд, не арсенал..лейпциг тоже не подарок, так как команда все таки скоростная


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:15) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Да уж офигенно повезло)) Лион куда ярче и шустрее Црвены играет. Здесь нужно гораздо рациональнее использовать свои моменты+как можно меньше использовать в атаке обороняющихся игроков.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.