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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виктор Булатов: ЦСКА повезло с соперником по 1/8 финала Лиги Европы
Экс-полузащитник "Спартака" Виктор Булатов, тренирующий клуб ПФЛ "Чайка", оценил силу соперников "Зенита", "Локомотива" и ЦСКА в Лиге Европы.
"Я думаю, ЦСКА повезло с соперником по 1/8 финала Лиги Европы. "Лион" не настолько сбалансирован, как "Лейпциг" и "Атлетико", французские клубы уступают по уровню немецким и испанским. Поэтому у ЦСКА из всех трёх российских клубов наиболее предпочтительные шансы добраться до четвертьфинала.
В состав "армейцев" после дисквалификации вернётся Головин, и если в первом матче на своём поле красно-синие выиграют, забив два мяча, то сделают хороший задел перед ответной встречей", - цитирует Булатова "Спорт уик-энд".
"Я думаю, ЦСКА повезло с соперником по 1/8 финала Лиги Европы. "Лион" не настолько сбалансирован, как "Лейпциг" и "Атлетико", французские клубы уступают по уровню немецким и испанским. Поэтому у ЦСКА из всех трёх российских клубов наиболее предпочтительные шансы добраться до четвертьфинала.
В состав "армейцев" после дисквалификации вернётся Головин, и если в первом матче на своём поле красно-синие выиграют, забив два мяча, то сделают хороший задел перед ответной встречей", - цитирует Булатова "Спорт уик-энд".
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