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Эдинсон Кавани: надеюсь, Неймар восстановится и поможет нам в ближайших матчах

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани высказался относительно травмы форварда Неймара, которую он получил в матче против "Марселя" (3:0).

"Мы переживаем за Неймара, будем следить за ситуацией с его травмой. Если у него серьезная травма – это нормально, что мы за него переживаем.

Но мы должны сохранять позитивный настрой. Надеюсь, Неймар тоже сможет это сделать. Верю, что все закончится благополучно, он скоро восстановится и поможет нам в ближайших матчах", – передает слова Кавани "Sports.ru".
Теги: Кавани Неймар ПСЖ
Сегодня, 11:58
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