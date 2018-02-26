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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Михаил Вилков будет судить игру "Локомотив" - "Спартак"
Михаил Вилков назначен главным судьей матча 21-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком".
Встреча состоится 4 марта в Москве на стадионе "Локомотив". Лайнсмены - Николай Еремин (Москва) и Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров).
3 марта игру "Зенита" с пермским "Амкаром" будет обслуживать Владимир Сельдяков из Балашихи.
На остальных матчах 21-го тура будут работать:
2 марта
"Анжи" (Махачкала) – "Рубин" (Казань) – Алексей Еськов (Москва);
3 марта
ЦСКА (Москва) – "Урал" (Екатеринбург) - Артем Чистяков (Азов);
"Краснодар" – "Ростов" - Сергей Карасев (Москва);
4 марта
"СКА-Хабаровск" – "Тосно" (Ленинградская область) – Роман Галимов (Улан-Удэ);
"Уфа" – "Динамо" (Москва) – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);
"Арсенал" (Тула) – "Ахмат" (Грозный) – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
РФС
Встреча состоится 4 марта в Москве на стадионе "Локомотив". Лайнсмены - Николай Еремин (Москва) и Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров).
3 марта игру "Зенита" с пермским "Амкаром" будет обслуживать Владимир Сельдяков из Балашихи.
На остальных матчах 21-го тура будут работать:
2 марта
"Анжи" (Махачкала) – "Рубин" (Казань) – Алексей Еськов (Москва);
3 марта
ЦСКА (Москва) – "Урал" (Екатеринбург) - Артем Чистяков (Азов);
"Краснодар" – "Ростов" - Сергей Карасев (Москва);
4 марта
"СКА-Хабаровск" – "Тосно" (Ленинградская область) – Роман Галимов (Улан-Удэ);
"Уфа" – "Динамо" (Москва) – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);
"Арсенал" (Тула) – "Ахмат" (Грозный) – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
РФС
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