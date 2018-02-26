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Михаил Вилков будет судить игру "Локомотив" - "Спартак"

Михаил Вилков назначен главным судьей матча 21-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком".

Встреча состоится 4 марта в Москве на стадионе "Локомотив". Лайнсмены - Николай Еремин (Москва) и Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров).

3 марта игру "Зенита" с пермским "Амкаром" будет обслуживать Владимир Сельдяков из Балашихи.

На остальных матчах 21-го тура будут работать:

2 марта

"Анжи" (Махачкала) – "Рубин" (Казань) – Алексей Еськов (Москва);

3 марта

ЦСКА (Москва) – "Урал" (Екатеринбург) - Артем Чистяков (Азов);

"Краснодар" – "Ростов" - Сергей Карасев (Москва);

4 марта

"СКА-Хабаровск" – "Тосно" (Ленинградская область) – Роман Галимов (Улан-Удэ);

"Уфа" – "Динамо" (Москва) – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);

"Арсенал" (Тула) – "Ахмат" (Грозный) – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

РФС
Теги: Локомотив Спартак Вилков
Сегодня, 12:45
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11
(0)
№11 Написал: Правдоруб Казань - Санкт-Петербург (Сегодня, 14:00) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Рубин»
Лишь бы эти свистуны не ИСКАЛИ надуманного повода с целью тормознуть и наказать провинциальные команды, как это делали в первой части чемпионата с "Рубином"... А потом читали, убийственные для здравого смысла, пояснения главного по судьям в РФПЛ, БУТЕНКО и оправдания предвзятого судейства арбитров в пользу соперников Казани, унижавших беспределом осенью казанскую команду.. Смешно и грустно, читать подобные его умозаключения:

"...На 75-й минуте полузащитник ЦСКА Константин Кучаев получил первую желтую карточку за фол на защитнике "Рубина" Морице Бауэре. На 81-й минуте хавбек вновь нарушил правила на игроке "Рубина", но избежал наказания. Второй момент был пожирнее, но судья не имел права удалять армейца, потому что в первом эпизоде Кучаев просто погорячился" (!!!) Убедительно и доступно, да ? "Честный" футбол от МУТКО... Цирк - шапито.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№10 Написал: Л. Месси Антарктида (Сегодня, 13:59) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
свиньи проиграют

Согласен, Амкар победит.
Регистрация: 24.02.2018 [жалоба]
№9 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:54) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Вилков.....судейство будет скандальным.

свиньи проиграют, поэтому будет скандал

Понравилось что выделили центральный матч и игру топ клуба, остальные просто списком
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№8 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 13:34) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
А потом скажут: - "Никогда такова не было, и вот опять". Даже затрудняюсь угадать, кого он утопит. WADA - отдыхает.


--------------------
Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011 [жалоба]
№7 Написал: All_my Москва (Сегодня, 13:30) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: паровоз
судей, походу, букмекеры назначают...или Федун!


Федун Вилкова smile smile smile смотрю ты спец в футболе


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№6 Написал: trent (Сегодня, 13:16) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
smile


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№5 Написал: prime Пенза (Сегодня, 13:15) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Вилков зенитовский судейка.
Интересно кого утопит?
А может на ничью будет давить, что бы обе команды очки потеряли.
Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
№4 Написал: паровоз (Сегодня, 13:11) #
  • -13
  •  (21)
Болеет за:
«Локомотив»
судей, походу, букмекеры назначают...или Федун!
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
№3 Написал: Clover (Сегодня, 13:05) #
  • +2
  •  (10)

Лучше б Турбина поставили. Локо Вилкин утопит, а нам полную авоську карточек впихнет


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:02) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Вилков.....судейство будет скандальным.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 12:51) #
  • 0
  •  (4)

Опять Безбородов! Он же Арсенал в Махачкале похоронил.Левый пенальти и гол из офсайда, помним!
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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