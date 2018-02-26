Михаил Вилков будет судить игру "Локомотив" - "Спартак"

Михаил Вилков назначен главным судьей матча 21-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком".Встреча состоится 4 марта в Москве на стадионе "Локомотив". Лайнсмены - Николай Еремин (Москва) и Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров).3 марта игру "Зенита" с пермским "Амкаром" будет обслуживать Владимир Сельдяков из Балашихи.На остальных матчах 21-го тура будут работать:2 марта– Алексей Еськов (Москва);3 марта- Артем Чистяков (Азов);- Сергей Карасев (Москва);4 марта– Роман Галимов (Улан-Удэ);– Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);– Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).