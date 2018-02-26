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Роман Бабаев: надеюсь, с открытием станции метро на стадионе станет еще больше болельщиков

Генеральный директор красно-синих Роман Бабаев прокомментировал открытие станции метро "ЦСКА".

"Очень понравилось оформление станции. Такое удачное сочетание современного стиля и дань традициям. Удалось дизайнерам обозначить основные вехи "армейского" движения. Мы видим красивые скульптуры, красивое оформление. Думаю, что всем людям, которые будут пользоваться этой станцией, она понравится. Просторная очень, что немаловажно.

Как правильно сказал Сергей Иванов, историческая справедливость восторжествовала. Всё-таки самое большое количество олимпийских чемпионов подготовило общество ЦСКА. Это всё не только дань памяти четырём великим буквам, но и спортсменам, которые ковали славу советского и российского спорта.

Мы очень надеемся, что с открытием этой станции на стадионе станет ещё больше болельщиков. Ближайшая станция метро к нему теперь. Очень удобно, что с разных веток метро можно попасть на нашу арену. Буквально месяц назад из-за пробок опаздывал на совещание. Спустился в метро, воспользовался услугами метрополитена. Всегда с удовольствием это делаю, ещё со времён учебы в школе и университете. Самые тёплые воспоминания о тех временах", – передает слова Бабаева "Чемпионат".
Теги: Бабаев ЦСКА
Сегодня, 12:59
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(1)
№6 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 14:50) #
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online

laughing


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в финале супер кубка сойдутся Спартак и Локомотив
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№5 Написал: Clover (Сегодня, 13:48) #
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  •  (4)

Цитата: Работяга
А как туда

Гинера спроси. Говорят, чтоб такую проблему решить, надо билеты продавать только по предъявлению фантиков с двух прошедших матчей. Сразу так посещаемость растет! Что аж страна нефутбольная smile Бабайка с Гиенером в посещаемости знают толки, соврать не дадут! joy


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:45) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Clover
Надо было железную дорогу строить - и скотовозы пускать. В метро копытных не пускают

А как туда свиней на игры привозить ? В виде нарезанного сала в буфет? Менты сами придут ,а вот для Локо надо пути подводить.А вот конница свом ходом доскачет.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:45) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Какая связь? Бредит..


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Clover (Сегодня, 13:38) #
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  •  (5)

Надо было железную дорогу строить - и скотовозы пускать. В метро копытных не пускают


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
надейся laughing


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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