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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Роман Бабаев: надеюсь, с открытием станции метро на стадионе станет еще больше болельщиков
Генеральный директор красно-синих Роман Бабаев прокомментировал открытие станции метро "ЦСКА".
"Очень понравилось оформление станции. Такое удачное сочетание современного стиля и дань традициям. Удалось дизайнерам обозначить основные вехи "армейского" движения. Мы видим красивые скульптуры, красивое оформление. Думаю, что всем людям, которые будут пользоваться этой станцией, она понравится. Просторная очень, что немаловажно.
Как правильно сказал Сергей Иванов, историческая справедливость восторжествовала. Всё-таки самое большое количество олимпийских чемпионов подготовило общество ЦСКА. Это всё не только дань памяти четырём великим буквам, но и спортсменам, которые ковали славу советского и российского спорта.
Мы очень надеемся, что с открытием этой станции на стадионе станет ещё больше болельщиков. Ближайшая станция метро к нему теперь. Очень удобно, что с разных веток метро можно попасть на нашу арену. Буквально месяц назад из-за пробок опаздывал на совещание. Спустился в метро, воспользовался услугами метрополитена. Всегда с удовольствием это делаю, ещё со времён учебы в школе и университете. Самые тёплые воспоминания о тех временах", – передает слова Бабаева "Чемпионат".
"Очень понравилось оформление станции. Такое удачное сочетание современного стиля и дань традициям. Удалось дизайнерам обозначить основные вехи "армейского" движения. Мы видим красивые скульптуры, красивое оформление. Думаю, что всем людям, которые будут пользоваться этой станцией, она понравится. Просторная очень, что немаловажно.
Как правильно сказал Сергей Иванов, историческая справедливость восторжествовала. Всё-таки самое большое количество олимпийских чемпионов подготовило общество ЦСКА. Это всё не только дань памяти четырём великим буквам, но и спортсменам, которые ковали славу советского и российского спорта.
Мы очень надеемся, что с открытием этой станции на стадионе станет ещё больше болельщиков. Ближайшая станция метро к нему теперь. Очень удобно, что с разных веток метро можно попасть на нашу арену. Буквально месяц назад из-за пробок опаздывал на совещание. Спустился в метро, воспользовался услугами метрополитена. Всегда с удовольствием это делаю, ещё со времён учебы в школе и университете. Самые тёплые воспоминания о тех временах", – передает слова Бабаева "Чемпионат".
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