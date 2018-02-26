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Александр Ширко стал селекционером "Химок"

Экс-форвард "Спартака" Александр Ширко вошел в селекционный отдел "Химок", информирует твиттер подмосковного клуба.

Ширко сменил Валерия Зубакова, занимавшегося селекционной работой в "Химках" с июня 2013 года.
Теги: Ширко Химки
Сегодня, 13:54
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