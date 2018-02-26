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На матч между "Уфой" и "Динамо" сделают бесплатный вход

Встречу 21-го тура премьер-лиги между "Уфой" и "Динамо" болельщики смогут посетить бесплатно.

"Дорогие болельщики, футбольный клуб "Уфа" благодарит вас за поддержку нашей команды и в качестве признательности, объявляет вход на первый матч 2018 года между ФК "Уфа" и "Динамо" – свободным!", - говорится на официальном сайте клуба.

Встреча состоится 4 марта на стадионе "Нефтяник", начало игры - в 14:00 мск.
Теги: Уфа Динамо
Сегодня, 14:20
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