Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Бетис" обыграл "Леванте"

"Леванте" на своем поле потерпел поражение от "Бетиса" в матче 25-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

25 тур

"Леванте" – "Бетис" 0:2

Голы: Чема, 55 (авто.), Леон, 69

"Леванте": Оласабаль, Коке, Луна, Чема, Постиго (Рочина, 79), Лерма, Дукуре, Моралес, Хасон (Лопес, 58), Садику (Паццини, 65), Марти

"Бетис": Адан, Фирпо, Манди, Бартра, Гарсия, Санчес (Барраган, 77), Руис, Будебуз (Камараса, 70), Герреро, Морон (Тельо, 65), Леон

Предупреждения: Манди, 32, Садику, 38, Морон, 52, Лерма, 62, Марти, 76, Чема, 80, Дукуре, 83
Теги: Леванте Бетис
Сегодня, 01:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.