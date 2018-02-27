Нервы у представителей ФНЛ оказались крепче. "Шинник" прошёл хабаровских "армейцев"

Кубок России



Четвертьфинал



"СКА - Хабаровск" - "Шинник" 0:0 (1:4)

Билялетдинов начал спасение СКА вылетом из кубка на стадии четвертьфинала. О том, как Ярославль оказался более устойчивым и победил по итогам серии пенальти - материалНесмотря на то, что больше всего неудобной для спорта погоды мы привыкли ожидать от Дальнего Востока, Хабаровск на этот раз радовал больше, чем Петербург или Самара. Без морозов, конечно, не обошлось, но всё-таки они, если ориентироваться на прогнозы погоды, обещались не столь суровыми. Да и местная публика должна была уже привыкнуть, - в ноябре СКА проводил матчи при таких заморозках, что некоторые московские клубы очень не хотели играть на стеклянном от мороза хабаровском воздухе.Не только на правах хозяев, но и на правах команды, играющей в более престижной и сильной лиге, Хабаровск на старте матча действовал инициативнее и смелее, переваливал большие силы за центральный круг, искал свои возможности откровенно, не дожидаясь ошибок соперника на своей половине поля. Чаще всего мяч сваливался на фланги в надежде на кросс - всё-таки комбинировать, вламываться через всегда насыщенный центр последней команде чемпионата, да ещё и на морозе, на искусственном поле было сложно - или следовали удары издалека.При всём том нельзя сказать, чтобы "Шинник" при такой формации тушевался. Совсем наоборот. Оставляя основную силу перед собственной штрафной, гости неплохо цеплялись за мяч, иногда даже развивали из этого полноценные позиционные наступления. Но особенно хорошо "чёрно-синие" делали две вещи - накрывали заигрывавшихся соперников и устраивали стандарты. К экватору первого тайма "Шинник" наиграл даже на большее количество хороших эпизодов в и около чужой штрафной площади.Ещё до перерыва случилось то, о чём в последнее время много говорили в контексте темы тяжёлых погодных условий. При таком холоде очень легко получить повреждение и, увы, так и произошло. Один из трёх центральных защитников хозяев Дмитрий Гришко покинул поле за пятнадцать минут до перерыва. И судя по реакции хабаровского штаба, по реакции самого игрока, державшегося за ногу, это была никак не ротация, связанные исключительно с игровыми вопросами.А в остальном - примерно равенство с абсолютно противоположными методами. В заключительной трети матча "Шинник" всё-таки просел, слишком прижался к воротам и уже не так здорово вынуждал "армейцев" лупить исключительно издалека и наудачу. Появился отличный момент у хозяев, но выручил голкипера с чисто вратарской фамилией Яшин, и по раздевалкам команды двинулись без забитых мячей.Роли команд во втором тайме не переменились. Всё так же - хозяева пытались доминировать, играть позиционно, "Шинник" делал ставку на компактность, на максимально простые и быстрые способы доставки мяча к штрафной соперника. Правда, с точки зрения скорости, а значит и зрелищности, и остроты стало много хуже. "Армейцы" от безысходности стреляли по защитникам замерзшим мячом, а ярославские игроки практически не цеплялись за снаряд дальше двадцати метров от собственной штрафной. Средний и длинный пас при попытке перейти в контратаку уходил в аут или чужому.Заключительная треть основного времени заставляла думать, что команды очень хотят побыть на холоде дополнительные полчаса и заодно подержать болельщиков. Совсем вяло действовали обе команды, так что перед теми двумя тысячами любителей футбола, которые пришли на эту встречу и не уходили домой, просыпалось чувство необыкновенного уважения.За те полчаса, что команды сыграли до серии пенальти, забивать могли и те, и другие. Моментов пошло гораздо больше, видимо из-за того, что уровень концентрации был уже далеко не таким же, как в начале этой встречи. Только подвела реализация - "Шинник" не забил из-за того, что игроки были не слишком точны, а вот у СКА гол, можно сказать, украли, - мяч летел в ворота, но Ятченко незаметно для арбитра остановил сферу рукой.В серии пенальти всё было однозначно. "Шинник" был гораздо лучше и перестрелял "армейцы" будто бы даже легко. Команда из Ярославля вышла в полуфинал кубка России, а СКА с новым тренером начинает с поражения.Криворучко, Тубич, Богаев, Карпов, Гришко (Наваловский, 60), Савичев (Федотов, 78), Калинский, Самсонов, Кабутов, Карасев, Никифоров (Маркович, 98)Яшин, Ятченко, Жестоков, Магадиев, Щадин, Земсков (Безлихотнов, 65), Нарылков (Лях, 112), Камилов, Шайморданов, Самойлов (Крамаренко, 80), НизамутдиновКабутов, 4, Низамутдинов, 50, Нарылков, 54