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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Алексей Сорокин: информация о дефиците доступного жилья нагнетается искусственно
Председатель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин ответил на вопрос по поводу стадиона в Самаре и прокомментировал цены на аренду жилья в городах ЧМ-2018.
– Директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит заявил, что у Самары есть отставание в графике строительства. Вызывает ли эта ситуация у вас беспокойство?
– В Самаре действительно есть небольшое отставание, но задержка или перенос сроков – вполне рабочий процесс. Самое главное для нас – успеть провести 2–3 тестовых матча на этом стадионе, и мы обязательно это сделаем. Мы исключаем вариант, при котором самарская арена не будет готова к тестовым играм. Конечно, нам хотелось бы видеть готовность стадиона гораздо раньше, но помещения нам передаются постепенно, временные сооружения строятся, понятно, кто отвечает за службу эксплуатации. Первый тестовый матч в Самаре ожидаем 28 апреля.
– Многие болельщики возмущаются, что в небольших городах, которые будут принимать ЧМ-2018, – в частности, в Саранске – уже не осталось доступного жилья. Стоимость проживания в обычных съемных квартирах якобы достигает 100, 200, 300 тыс. рублей в сутки. Оргкомитет следит за этой ситуацией?
– Озабоченность абстрактная, а информация о дефиците доступного жилья нагнетается искусственно. Недавно уполномоченный агент ФИФА освободил часть гостиничных номеров в Саранске, которые планировались под соответствующие клиентские группы. Они поступили в продажу, и у нас нет информации о том, что есть конкретный дефицит. Нужно смотреть на вещи объективно. Если бы были заполнены абсолютно все гостиницы в Саранске, то мы бы об этом знали.
Каждый город должен был предоставить от 5 тыс. до 7 тыс. номеров. Это достаточно большая цифра. И тот же Саранск – если рассматривать сам город плюс его ближайшие районы, загородные резиденции – имеет вполне приличное количество гостиничных номеров за адекватные деньги. Вообще вопрос о ценах на жилье во время проведения ЧМ-2018 обрастает слухами. Например, на встрече с представителями посольств один из участников сказал, что, по его информации, цены на гостиницы завышаются в 5 тыс. раз. Это, конечно, в корне неверно.
Известия
– Директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит заявил, что у Самары есть отставание в графике строительства. Вызывает ли эта ситуация у вас беспокойство?
– В Самаре действительно есть небольшое отставание, но задержка или перенос сроков – вполне рабочий процесс. Самое главное для нас – успеть провести 2–3 тестовых матча на этом стадионе, и мы обязательно это сделаем. Мы исключаем вариант, при котором самарская арена не будет готова к тестовым играм. Конечно, нам хотелось бы видеть готовность стадиона гораздо раньше, но помещения нам передаются постепенно, временные сооружения строятся, понятно, кто отвечает за службу эксплуатации. Первый тестовый матч в Самаре ожидаем 28 апреля.
– Многие болельщики возмущаются, что в небольших городах, которые будут принимать ЧМ-2018, – в частности, в Саранске – уже не осталось доступного жилья. Стоимость проживания в обычных съемных квартирах якобы достигает 100, 200, 300 тыс. рублей в сутки. Оргкомитет следит за этой ситуацией?
– Озабоченность абстрактная, а информация о дефиците доступного жилья нагнетается искусственно. Недавно уполномоченный агент ФИФА освободил часть гостиничных номеров в Саранске, которые планировались под соответствующие клиентские группы. Они поступили в продажу, и у нас нет информации о том, что есть конкретный дефицит. Нужно смотреть на вещи объективно. Если бы были заполнены абсолютно все гостиницы в Саранске, то мы бы об этом знали.
Каждый город должен был предоставить от 5 тыс. до 7 тыс. номеров. Это достаточно большая цифра. И тот же Саранск – если рассматривать сам город плюс его ближайшие районы, загородные резиденции – имеет вполне приличное количество гостиничных номеров за адекватные деньги. Вообще вопрос о ценах на жилье во время проведения ЧМ-2018 обрастает слухами. Например, на встрече с представителями посольств один из участников сказал, что, по его информации, цены на гостиницы завышаются в 5 тыс. раз. Это, конечно, в корне неверно.
Известия
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