Алексей Сорокин: информация о дефиците доступного жилья нагнетается искусственно

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин ответил на вопрос по поводу стадиона в Самаре и прокомментировал цены на аренду жилья в городах ЧМ-2018.– В Самаре действительно есть небольшое отставание, но задержка или перенос сроков – вполне рабочий процесс. Самое главное для нас – успеть провести 2–3 тестовых матча на этом стадионе, и мы обязательно это сделаем. Мы исключаем вариант, при котором самарская арена не будет готова к тестовым играм. Конечно, нам хотелось бы видеть готовность стадиона гораздо раньше, но помещения нам передаются постепенно, временные сооружения строятся, понятно, кто отвечает за службу эксплуатации. Первый тестовый матч в Самаре ожидаем 28 апреля.– Озабоченность абстрактная, а информация о дефиците доступного жилья нагнетается искусственно. Недавно уполномоченный агент ФИФА освободил часть гостиничных номеров в Саранске, которые планировались под соответствующие клиентские группы. Они поступили в продажу, и у нас нет информации о том, что есть конкретный дефицит. Нужно смотреть на вещи объективно. Если бы были заполнены абсолютно все гостиницы в Саранске, то мы бы об этом знали.Каждый город должен был предоставить от 5 тыс. до 7 тыс. номеров. Это достаточно большая цифра. И тот же Саранск – если рассматривать сам город плюс его ближайшие районы, загородные резиденции – имеет вполне приличное количество гостиничных номеров за адекватные деньги. Вообще вопрос о ценах на жилье во время проведения ЧМ-2018 обрастает слухами. Например, на встрече с представителями посольств один из участников сказал, что, по его информации, цены на гостиницы завышаются в 5 тыс. раз. Это, конечно, в корне неверно.