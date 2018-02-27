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Москва Краснодар
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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На матч "Локомотива" с "Атлетиком" можно будет попасть за 800 рублей
Минимальная стоимость билета на матч 1/8 финала Лиги Европы "Локомотив" - "Атлетико" составляет 800 рублей, передает пресс-служба "железнодорожников".
"Локомотив" примет в Москве гостей из Мадрида 15 марта. Во вторник "красно-зеленые" начали продажу билетов на домашнюю игру.
За 800 рублей можно будет попасть на верхний ярус южной трибуны "РЖД Арены". На нижний ярус этой же трибуны билеты продаются по 1000 рублей. Стоимость билетов на восточную и западные трибуны составляет от 1500 до 3000 рублей. В ложу VIP билеты продаются за 7000 рублей, а на сектор Diamond можно приобрести билет за 20000 рублей.
"Локомотив" примет в Москве гостей из Мадрида 15 марта. Во вторник "красно-зеленые" начали продажу билетов на домашнюю игру.
За 800 рублей можно будет попасть на верхний ярус южной трибуны "РЖД Арены". На нижний ярус этой же трибуны билеты продаются по 1000 рублей. Стоимость билетов на восточную и западные трибуны составляет от 1500 до 3000 рублей. В ложу VIP билеты продаются за 7000 рублей, а на сектор Diamond можно приобрести билет за 20000 рублей.
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